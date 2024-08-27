سناب شات تقدم دعمًا أصليًا لجهاز آيباد بعد 13 عامًا

أعلنت سناب شات في أحدث ملاحظات إصدار التطبيق أنها تطلق رسميًا الدعم الأصلي لأجهزة آيباد.

ومنذ إطلاق المنصة في عام 2011، لم يكن تطبيق الشبكات الاجتماعية متاحًا عبر أجهزة آيباد إلا بصفته تطبيقًا لجهاز آيفون مع حدود سوداء كبيرة حوله، وليس بصفته تطبيقًا أصليًا لشاشة آيباد التي هي أكبر.

ومع هذا التحديث الجديد، يُطرح الدعم لجهاز آيباد بعد 13 عامًا من إطلاق سناب شات عبر iOS.

وتنص ملاحظات إصدار متجر التطبيقات على أن سناب شات تقدم الآن دعمًا أصليًا لجهاز آيباد. ويعني هذا أن التطبيق يملأ شاشة آيباد بالكامل، مما يوفر لك مساحة كبيرة عند التقاط اللقطات ويسمح لك برؤية أصدقاء إضافيين في علامتي التبويب الثانية والرابعة.

ويزيد التطبيق الجديد إمكانية الوصول عبر أجهزة آيباد، في حين يعمل أيضًا بصفته أرض اختبار للمزايا الجديدة، إذ يمكنك تجربة الأدوات وتجارب الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي عبر شاشة كبيرة.

ومن غير الواضح سبب انتظار الشركة حتى الآن لإحضار تطبيقها إلى آيباد، ولم تكشف سناب شات إذا كانت تعتزم تقديم أي تجارب جديدة لمستخدمي آيباد.

ولا يزال التطبيق الجديد غير مُحسَّن بالكامل للأجهزة اللوحية لأنه لا يمكن تشغيله إلا في الوضع الرأسي وليس الوضع الأفقي.

ويأتي إطلاق التطبيق الأصلي في الوقت الذي أصدرت فيه تيك توك تحديثًا في العام الماضي صُمم للاستفادة من الشاشات الكبيرة، مثل أجهزة آيباد والأجهزة اللوحية.

وبدأ التحديث بالسماح للأشخاص باستخدام التطبيق في الوضع الأفقي والتنقل في التطبيق بسهولة كبرى.

ومن خلال إصدار الدعم الأصلي لأجهزة آيباد، أصبحت سناب شات في وضع أفضل للتنافس مع تيك توك، وربما جذب الأنظار إلى Spotlight، وهي الميزة المنافسة لمنصة تيك توك.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن إنستاجرام لم تُطلِق بعدُ تطبيقًا أصليًا لجهاز آيباد، مما يمنح كلًا من سناب شات وتيك توك ميزة تنافسية على المنصة المملوكة لشركة ميتا.