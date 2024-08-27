سامسونج ترتقي بالحياة المنزلية المعززة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت سامسونج عزمها تحديث مساعدها الصوتي بيكسبي Bixby بذكاء اصطناعي معزز في الأجهزة المنزلية.

ويخضع بيكسبي للترقية بحلول تاريخ 27 أغسطس، ومن المفترض أن يتمتع المساعد الصوتي حينها بقدرة استيعابية تفهم بطريقة فضلى الأوامر المعقدة استنادًا إلى اللغة الطبيعية، مما يوفر تحكمًا سهلًا في الجهاز للمستخدمين.

وقال مي يونج يو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تطوير البرامج في أعمال الأجهزة الرقمية في سامسونج: “تطورت الأجهزة المنزلية من سامسونج وتتطور بطريقة يمكنها الارتقاء بتجربة المستخدم”.

وأضاف: “من خلال تقديم بيكسبي المحدث، نتطلع إلى تحسين حياة المستهلكين، وتمكين استخدام أجهزتهم بطريقة سهلة، بالإضافة إلى توفير تجربة مستخدم فضلى ومخصصة”.

وأطلقت سامسونج مجموعة من الأجهزة المنزلية المزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا العام، مثل ثلاجة Bespoke 4-Door French Door مع AI Family Hub 3 المزود بتقنية AI Vision Inside، و Bespoke Jet Bot Combo AI مع تعرف الكائنات بالذكاء الاصطناعي المحدث، و Bespoke AI Laundry Combo مع AI Home.

وفي خطوة أخرى إلى الأمام، تهدف سامسونج إلى إيجاد تجربة مستهلك ثرية من خلال تقديم مزايا جديدة.

ويتيح بيكسبي المحدث التحكم الصوتي بطريقة فضلى من خلال ثلاث قدرات رئيسية، وهي فهم الأوامر المعقدة Multi-Intent، وتذكر المحادثات السابقة Multi-Turn والرد على الأسئلة المتعلقة بالمنتج Device Q&A.

وتقدم سامسونج التحديث أولًا لخمسة منتجات أطلقتها في عام 2024، وهي Bespoke 4-Door Refrigerator مع AI Family Hub، و Bespoke AI Laundry Combo، و Bespoke Slide-in Range، و Bespoke Jet Bot Combo AI، و Bespoke AI WindFree Gallery Freestanding Air Conditioner.

ويستطيع بيكسبي المحدث فهم الأوامر التي تتكون من طلبات متعددة أو غير مرتبطة في جملة واحدة.

ويمكن للمستخدمين التحكم في الأجهزة الأخرى المتصلة بمنصة SmartThings باستخدام بيكسبي المحدث أيضًا، حتى يتمكنوا من التعبير عن احتياجاتهم بطريقة طبيعية.

ويتمتع بيكسبي بالقدرة على تذكر سياقات المحادثات السابقة، مما يسمح للمستخدمين بالانخراط في حوارات مستمرة مع الأجهزة بدلًا من إصدار أوامر معزولة.

ويوفر بيكسبي المساعدة للمستخدمين عندما يواجهون مشكلات أثناء استخدام الأجهزة أو يريدون معرفة معلومات بخصوص مزايا معينة.

وعندما تعرض الشاشة عبر الجهاز رمز خطأ، يمكن للمستخدمين اللجوء إلى بيكسبي للسؤال عما يعنيه بدلًا من البحث في دليل المستخدم أو الاتصال بمركز الاتصال.

وتعرض الأجهزة المزودة بشاشات الاستجابة عبر الشاشة، في حين توفر الأجهزة التي لا تحتوي على شاشات استجابات صوتية.

كما تحصل الثلاجات المزودة بتقنية Family Hub على ميزة خلفية جديدة تسمى Generative Wallpaper تتيح للمستخدمين إنشاء خلفيات مخصصة.

ويمكن للمستخدمين اختيار سمة واحدة من سبع فئات وتحديد نمط من بين ستة أنماط فنية. وباستخدام هذين الخيارين المحددين، تنشئ Family Hub صورة مخصصة للمستخدم.

وتخطط سامسونج لعرض أجهزة الذكاء الاصطناعي المخصصة التي تحتوي على بيكسبي المحدث و Generative Wallpaper في معرض IFA 2024.

삼성전자 AI가전, 음성제어 더 쉬워진다https://t.co/T8f6Zae3gs — 삼성전자 뉴스룸 (@SamsungNewsroom) August 26, 2024