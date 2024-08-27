زوكربيرج يتهم إدارة بايدن بالضغط على فيسبوك لإزالة المحتوى خلال جائحة كورونا

اتهم مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالضغط “المتكرر” على فيسبوك في عام 2021 لإجبارها على “قمع” بعض المحتوى المتعلق بجائحة كورونا، الذي لم تكن المنصة لتزيله لولا هذا الضغط.

وفي رسالة وجهها زوكربيرج إلى لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي، أكّد أن مسؤولين رفيعي المستوى من إدارة بايدن أبدوا “إحباطًا شديدًا” عندما رفضت فيسبوك بعض طلبات إزالة المحتوى.

ووفقًا لزوكربيرج، لم تقتصر رغبات الإدارة على إزالة المعلومات المضللة فحسب، بل شملت أيضًا “النكات والسخرية”.

وكتب زوكربيرج في رسالته: “في النهاية، كان القرار بيدنا إذا كنا سنزيل المحتوى أم لا، ونحن نتحمل مسؤولية قراراتنا، ومنها التغييرات المتعلقة بكوفيد-19 التي أجريناها تحت هذا الضغط”.

وأضاف أنه إذا واجهت فيسبوك الوضع نفسه مرة أخرى مع أي إدارة رئاسية، فإن المنصة الآن “مستعدة لمقاومة” أي ضغوط تمس معاييرها في المحتوى، مضيفًا أن الضغط الحكومي كان خطأً، وأنه يشعر بالندم لعدم اتخاذ موقف أكثر وضوحًا حيال ذلك.

وفي المقابل، أصدرت إدارة بايدن بيانًا ردت فيه على اتهامات زوكربيرج، مؤكدةً أن الإدارة كانت تسعى لاتخاذ إجراءات مسؤولة لحماية الصحة العامة والسلامة خلال جائحة مميتة، وفقًا لما جاء في البيان.

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد رفضت في يونيو مزاعم زوكربيرج مؤكدةً أن فيسبوك بدأت قمع المحتوى المتعلق بكوفيد-19 قبل أن يبدأ الضغط الحكومي، مما يعني أن المنصة نفسها تتحمل مسؤولية إزالة المحتوى وليس إدارة بايدن.

يُذكر أن زوكربيرج كان قد أكد في عام 2021 أن فيسبوك التزمت مبكرًا بإزالة المعلومات المضللة المتعلقة بكوفيد-19، إذ حذفت المنصة أكثر من 20 مليون منشور مخالف لسياساتها المتشددة بشأن الجائحة بعد عام واحد فقط من بدايتها.