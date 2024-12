جوجل تعزز وضع الصورة داخل الصورة في Meet

تعمل جوجل على تسهيل تتبع مكالمات Google Meet التي قد تختفي بسهولة في علامات التبويب أثناء استخدام متصفح كروم لأجهزة الحواسيب.

وتطرح الشركة الآن ميزة تفتح تلقائيًا مكالمة Google Meet في وضع الصورة داخل الصورة عند تبديل علامات التبويب في كروم أثناء الاجتماع.

وفي السابق، كان عليك تشغيل هذه الميزة يدويًا أثناء الاجتماع. ويساعد هذا التحديث البسيط والمؤثر في ضمان بقاء اجتماعك مرئيًا ويمكن الوصول إليه إذا كنت بحاجة إلى تبديل علامات التبويب لتدوين الملاحظات وعرض المستندات المتعلقة بالاجتماع.

ووفقًا لشركة جوجل، عندما تبتعد عن مكالمة Google Meet، فإن نافذة Google Meet جديدة تظهر في مكان آخر عبر الشاشة حتى تتمكن من مراقبة من يتحدث عندما تنظر إلى المستند الذي أرسله شخص ما.

ولا تقتصر ميزة الصورة داخل الصورة التلقائية على الحسابات المدفوعة، وتقول جوجل إنها متاحة لجميع عملاء Google Workspace والمشتركين الفرديين في Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية ضمن جوجل.

ويمكنك تشغيل الصورة داخل الصورة يدويًا أثناء المكالمة إذا كنت بحاجة إليها أيضًا.

وتصل الميزة تدريجيًا إلى مجالات الإصدار السريع بدءًا من تاريخ 26 من أغسطس 2024، في حين تصل الميزة إلى مجالات الإصدار المجدول بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2024.

يشار إلى أن جوجل أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر دعم Google Meet لما يصل إلى 100000 مشاهد ضمن تجربة المشاهدة ذات زمن الوصول المنخفض للغاية للاجتماعات التي تُبث مباشرةً لمستخدمي Workspace Enterprise Plus و Workspace Education Plus و Workspace Enterprise Essentials Plus.

وتمنح هذه الإمكانية المؤسسات المرونة للوصول إلى جمهور واسع مع تجربة مستخدم محسنة واستهلاك أقل للنطاق الترددي.

ومن أجل الحصول على تجربة زمن الوصول المنخفض للغاية، لا يمكن توصيل أكثر من 25000 مشاهد بمركز بيانات إقليمي واحد في المرة الواحدة.

ويُعد البث المباشر أداة بالغة الأهمية للجماهير الكبيرة، وتساعد زيادة الدعم لتجربة البث المباشر المنخفضة زمن الوصول من 25000 مشاهد إلى 100000 مستخدم عملاء جوجل في الوصول إلى جمهور واسع.