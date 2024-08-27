جوجل تؤجل طرح تحديث أندرويد 15 لهواتف Pixel

لن تصدر جوجل تحديث أندرويد 15 لهواتف Pixel في الشهر المقبل، ويُقال إن التحديث تأخر لتحسين استقراره.

وأطلقت عملاقة البحث تاريخيًا تحديثات أندرويد الرئيسية لأجهزة Pixel بالتزامن مع إصدار التعليمات البرمجية المصدرية.

وكان فريق أجهزة Pixel منفصلًا تاريخيًا عن الفريق المسؤول عن AOSP داخل جوجل، وهو الفصل الذي لم يعد موجودًا بدءًا من هذا العام، إذ دمجت جوجل هذا العام فريقي أجهزة Pixel و AOSP.

وشهدت التحديثات السابقة فجوة لمدة قدرها 15 يومًا بين إصدار التعليمات البرمجية المصدرية وتحديث Pixel، مثل أندرويد 12.

ومن المفترض إصدار التعليمات البرمجية المصدرية لنظام أندرويد 15 (AOSP) في الأسبوع المقبل، مع أن تحديث Pixel قد يواجه تأخيرًا أطول هذا العام.

ومع إطلاق سلسلة Pixel 9 قبل شهرين كاملين من المعتاد وأربعة هواتف جديدة بدلاً من هاتفين، فإن الجدول الزمني غير المعتاد يعني أن نظام التشغيل أندرويد 15 لم يكن جاهزًا لسلسلة Pixel 9 عند الإطلاق.

وتخطط جوجل لإصدار تحديث أندرويد 15 لهواتف Pixel في شهر أكتوبر، ربما في منتصف الشهر تقريبًا.

وقد يؤدي هذا إلى فجوة لمدة قدرها 30 يومًا أو أكثر بين إصدار التعليمات البرمجية المصدرية وتحديث Pixel.

وفي حال صدر التحديث في شهر أكتوبر، فإنه من المتوقع أن يكون مستقرًا، إذ كان الإصدار التجريبي الأخير متاحًا منذ ما يقرب من أسبوعين.

وإذا كان هذا الجدول الزمني دقيقًا، فمن المفترض أن تصدر جوجل نظام التشغيل أندرويد 14 مع تصحيح الأمان لشهر سبتمبر 2024 في الشهر المقبل لسلسلة Pixel 9 والأجهزة الأخرى.

وكان من المتوقع الإصدار العام النهائي المستقر لنظام أندرويد 15، الذي يتضمن مزايا، مثل المساحة الخاصة ولوحة تحكم جديدة لمستوى الصوت وتعديلات اختيار التطبيقات المصغرة، في شهر سبتمبر بعد التوقعات السابقة في شهر أغسطس.

ومن المفترض أن يكون تحديث أندرويد 15 المستقر متاحًا لأجهزة Pixel التالية:

Pixel 6a و Pixel 6 و Pixel 6 Pro.

Pixel 7a و Pixel 7 و Pixel 7 Pro.

Pixel Tablet.

Pixel Fold.

Pixel 8a و Pixel 8 و Pixel 8 Pro.

Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL.

Pixel 9 Pro Fold.

وبدأت جوجل باختبار برنامج الإصدار التجريبي الأول من إصدار منصة أندرويد 15 ربع السنوي، إذ تقدم معاينة مبكرة لما يمكن توقعه في Pixel Drop في شهر ديسمبر 2024.