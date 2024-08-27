تيك توك تتيح للمستخدمين محاكاة أصواتهم بالذكاء الاصطناعي

أطلقت منصة مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء محاكاة لأصواتهم بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح لهم بإضافة تعليق صوتي على مقاطعهم باستخدام أصواتهم الرقمية بدلًا من الأصوات الافتراضية المتوفرة في التطبيق.

وأفاد بعض مستخدمي تيك توك بظهور خيار “إنشاء صوت الذكاء الاصطناعي الخاص بك” ضمن خيارات التعليق الصوتي على الفيديو.

وعند اختيار هذا الخيار، يتمكن المستخدم من إنشاء نسخة رقمية لصوته من خلال التحدث إلى جهازه، ثم استخدام هذا الصوت في المقاطع المستقبلية.

وقد توفر هذه الميزة عناء تسجيل الصوت في كل مرة، كما يمكن للمستخدم أيضًا ترجمة تعليقاته الصوتية إلى لغات أخرى.

وتأتي هذه الميزة كنتيجة لأبحاث شركة “بايت دانس”، الشركة الأم لتيك توك، في مجال تقنيات محاكاة الصوت بالذكاء الاصطناعي، وضمن جهودها الواسعة لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت تقارير سابقة في هذا العام إلى أن “بايت دانس” طوّرت نموذج ذكاء اصطناعي جديدًا يُسمى “StreamVoice” يمكنه محاكاة أي صوت بدقة كبيرة باستخدام عدد قليل من العبارات والمدخلات الصوتية.

ومع أن هذه التقنية تتيح إمكانيات كبيرة، لكنها تثير قلقًا من استخداماتها السلبية مثل إنشاء أصوات مزيفة أو خدع قد تبدو واقعية أو نشر معلومات مضللة.

وقد تكون تلك المزايا الجديدة ضرورية لبعض المستخدمين وصنّاع المحتوى لتوفير الوقت والجهد، وكذلك الوصول إلى جمهور أوسع مع الترجمة الصوتية.

وتتجه المنصات الاجتماعية الكبرى إلى تمكين المستخدمين من إنشاء نسخ رقمية لهم، إذ تقدّم ميتا حاليًا ميزة تمكن المبدعين من بناء روبوتات دردشة يمكنها الرد بأسلوبهم أو صوتهم.