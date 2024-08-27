 تقنية “Neuron 5”.. عين الذكاء الاصطناعي على معدات أدنوك

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم، تطبيق تقنية مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمل اسم (Neuron 5) في عملياتها، وتهدف هذه التقنية، التي طورتها الشركة إلى رفع كفاءة عملياتها.

وقد بدأت (أدنوك) بتطبيق تقنية (Neuron 5) بشكل تجريبي في عدد من منشآتها الحيوية، بما يشمل: حقل (شمال شرق باب) التابع لشركة (أدنوك البرية)، و(محطة الطويلة لضغط الغاز) التابعة لشركة (أدنوك للغاز).

وأثبتت التقنية نجاحًا باهرًا في مراقبة أداء المعدات بشكل مستقل، مما أدى إلى تحسين العمليات وتحديد إجراءات الصيانة بنحو استباقي، وتقليل أوقات التوقف غير المخطط لها وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

ما آلية عمل تقنية (Neuron 5)؟

تستند تقنية (Neuron 5) في عملها إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخوارزميات التعلم العميق لتحليل البيانات الواردة من أجهزة الاستشعار المثبتة على المعدات مثل: مستوى الضغط، ودرجة الحرارة، والاهتزاز، وتستخدم هذه البيانات للتنبؤ بمشكلات الصيانة المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث الأعطال.

وبعد نجاح المرحلة التجريبية في منشآت أدنوك البرية وأدنوك للغاز، ستعمم الشركة تقنية (Neuron 5) على آلاف المعدات الحيوية التي تدخل في عملية الإنتاج في جميع مرافق الشركة بما يشمل: الضواغط والصمامات والمولدات.

تُعد Neuron 5 أحدث تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قمنا بنشرها لتمكين موظفينا والمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. pic.twitter.com/gzPBiV3jlb — ADNOC Group (@ADNOCGroup) August 27, 2024

وتعليقًا على ذلك، قال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة (أدنوك): “تلتزم أدنوك باستخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل عملياتها، وكذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة الرائدة على مستوى قطاع الطاقة لدعم جهودها الهادفة إلى المساهمة في تلبية طلب الطاقة العالمي المتزايد، ويمثل تطوير تقنية (Neuron5) ونشرها على امتداد منشآت الشركة الخاصة بأعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والتصنيع دليلًا على التطبيق العملي لهذه الإستراتيجية، ويعكس كذلك التقدم المستمر الذي تحرزه الشركة ويرسخ مكانتها كأكثر شركة طاقة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي في العالم”.

نتائج المرحلة التجريبية:

طبقت شركة (أدنوك للغاز) تقنية (Neuron 5) المتقدمة في (محطة الطويلة)، وذلك لدعم جهودها الرامية إلى توفير إمدادات موثوقة ومستدامة من الغاز للصناعات الرئيسية في أبوظبي والإمارات الشمالية.

وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية تأثيرًا إيجابيًا ملحوظًا، إذ ساهمت في تقليل عمليات الإيقاف غير المخطط لها بنسبة بلغت 50%، وزيادة المدد الزمنية الفاصلة بين عمليات الصيانة المخطط لها بنسبة بلغت 20%، كما أدت إلى تقليل الاعتماد على مشغلي العمليات، مما سمح بتوجيه جهودهم نحو أنشطة إنتاجية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن تقنية (Neuron 5) قد طوُّرت بالتعاون مع مركز الثمامة للتميز وشركتي (إيه آي كيو) AIQ، و(أفيفا) AVEVA.

وتمثل هذه التقنية المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في قطاع الطاقة، إذ تساهم في بناء منشآت أكثر ذكاءً واستدامة.

يسعى برنامج "أدنوك للمبرمجين الشباب من أجل الوطن" بالتعاون مع مدرسة "42 أبوظبي" إلى تطوير مهارات الكوادر الإماراتية الشابة في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي. pic.twitter.com/QDsv4sD4LW — ADNOC Group (@ADNOCGroup) August 21, 2024