تطبيق تيليجرام يشهد ارتفاعًا كبيرًا في التحميلات إثر اعتقاله مؤسسه

شهد تطبيق تيليجرام ارتفاعًا كبيرًا في عدد التحميلات بعد اعتقال مؤسسه ومديره التنفيذي، بافيل دوروف، في فرنسا.

واُعتقل دوروف بسبب اتهامات بعدم كبح الأنشطة غير القانونية على منصة تيليجرام التي يُزعم أنها سهّلت تفشي تجارة المخدرات وتوزيع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال والتجارة غير المشروعة وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وعلى الرغم من هذه الاتهامات، شهد التطبيق زيادة ملحوظة في عدد التحميلات، ليصل إلى المرتبة الثانية بين تطبيقات التواصل الاجتماعي في متجر “آب ستور” في الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث بعد واتساب، كما تقدّم إلى المركز الثامن في الترتيب العام للتطبيقات.

وفي فرنسا، حيث اُعتقل دوروف، تقدّم التطبيق إلى المركز الأول في فئة تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأصبح التطبيق الثالث الأكثر تحميلًا بنحو عام، وفقًا لما ذكرته مؤسسة Appfigures المتخصصة في تحليل أداء التطبيقات.

وفي سياقٍ متصل، أفادت مؤسسة Sensor Tower بارتفاع تحميلات تطبيق تيليجرام عالميًا بنسبة قدرها 4% إثر اعتقال دوروف.

ويُعزى هذا الارتفاع السريع في عدد التحميلات إلى زيادة الوعي العام حول القضية، وانتشار أخبار اعتقال دوروف في وسائل الإعلام، وردود الأفعال الواسعة النطاق التي أثارها هذا الحدث.

ومن المتوقع أن يُتخذ قرار بشأن توجيه التهم إلى دوروف الذي ما زال مُحتجزًا حتى الآن، أو عدّه شاهدًا في التحقيق، مما قد يؤدي إلى إطلاق سراحه خاصةً مع الضغوط الدولية على السلطات الفرنسية.