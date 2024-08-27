الرئيس الفرنسي ينفي الدوافع السياسية وراء اعتقال مؤسس تيليجرام

نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتهامات التي تفيد بأن اعتقال المدير التنفيذي لتطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، في فرنسا كان بدوافع سياسية.

وجاء هذا بعد أن أثار القبض على الملياردير الروسي الأصل توترات مع السلطات الروسية ونقاشات عالمية حادة حول حرية التعبير.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية أنها احتجزت بافيل دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية والإماراتية، ضمن تحقيق بدأ في يوليو حول كيفية إدارة التطبيق المحتويات غير القانونية، مثل المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال وتهريب المخدرات والاحتيال والجريمة المنظمة وغيرها من الأنشطة المشبوهة.

وقال ماكرون في منشور له عبر منصة “إكس”: “قرأت معلومات خطأ هنا بشأن فرنسا بعد اعتقال بافيل دوروف. اعتقال رئيس تيليجرام على الأراضي الفرنسية جزء من تحقيق قضائي جارٍ. هذا القرار ليس سياسيًا على الإطلاق، والقضاة هم من يقررون في هذه القضية”.

I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov. France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so. In a state governed by the rule of law,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024

وتأتي تصريحات ماكرون ردًا على اتهامات بعض النواب الروس بأن الاعتقال كان لدوافع سياسية، وقد طالبت السلطات الروسية بالوصول إلى دوروف متهمةً فرنسا بعدم التعاون، وأفادت السفارة الروسية في باريس بأن الحكومة الفرنسية “تتجنّب الانخراط في حل هذه الأزمة”.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيانٍ رسمي إن “الإمارات تتابع من كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق تيليجرام”، وأضافت أنها تقدّمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بنحو عاجل.

يُذكر أن دوروف، الذي يُلقب بـ”مارك زوكربيرج روسيا”، ترك بلده الأم في عام 2014 بعد رفضه المزعوم مطالب الحكومة بالوصول إلى بيانات المستخدمين الأوكرانيين المعارضين لروسيا.

وكان دوروف يقيم بنحو دائم في دبي، حيث يوجد المقر الرسمي لتطبيق تيليجرام.

ومن جهتها، استنكرت تيليجرام في بيان رسمي لها اعتقال مؤسسها ورئيسها التنفيذي في فرنسا مشيرةً إلى أن تحميل المنصة أو مالكها مسؤولية أي إساءة استخدام لها يُعد “أمرًا غير منطقي”.

وأكدت المنصة التزامها بالقوانين الأوروبية، مضيفةً “أن دوروف ليس لديه ما يخفيه”.