الرئيس الفرنسي ينفي الدوافع السياسية وراء اعتقال مؤسس تيليجرام

نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتهامات التي تفيد بأن اعتقال المدير التنفيذي لتطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، في فرنسا كان بدوافع سياسية.

وجاء هذا بعد أن أثار القبض على الملياردير الروسي الأصل توترات مع السلطات الروسية ونقاشات عالمية حادة حول حرية التعبير.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية أنها احتجزت بافيل دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية والإماراتية، ضمن تحقيق بدأ في يوليو حول كيفية إدارة التطبيق المحتويات غير القانونية، مثل المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال وتهريب المخدرات والاحتيال والجريمة المنظمة وغيرها من الأنشطة المشبوهة.

وقال ماكرون في منشور له عبر منصة “إكس”: “قرأت معلومات خطأ هنا بشأن فرنسا بعد اعتقال بافيل دوروف. اعتقال رئيس تيليجرام على الأراضي الفرنسية جزء من تحقيق قضائي جارٍ. هذا القرار ليس سياسيًا على الإطلاق، والقضاة هم من يقررون في هذه القضية”.

