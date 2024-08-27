إيكيا تطلق سوقًا للسلع المستعملة للتنافس مع eBay

تتنافس إيكيا مع مواقع، مثل eBay و Craigslist و Gumtree، من خلال منصة عبر الإنترنت في مدريد وأوسلو تتيح للعملاء بيع الأثاث المستعمل لبعضهم بعضًا.

وتختبر الشركة منصة Ikea Preowned في مدريد وأوسلو حتى نهاية العام بهدف طرح منصة الشراء والبيع عالميًا.

وتُعد السوق الجديدة بمنزلة جزء من التحول في إيكيا على مدى السنوات القليلة الماضية، إذ تنتقل الشركة من كونها بائع تجزئة إلى شركة تقدم مبيعات عبر الإنترنت ومتاجر في وسط المدينة وخدمات، مثل التجميع.

وكانت إيكيا تقدم عرضًا صغيرًا تشتري بموجبه أثاثًا مستعملًا من العملاء وتعيد بيعه في المتجر.

وتُعد المنصة الجديدة طموحة، وتهدف إلى معالجة سوق السلع المستعملة للعملاء الذين يبيعون مباشرةً لبعضهم بعضًا.

ويُدخل العملاء المنتجات والصور وسعر البيع في حين تُدخل قاعدة بيانات إيكيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي صورها الترويجية وقياساتها.

ويجمع المشتري الأثاث مباشرةً من البائع، الذي لديه خيار تلقي المال أو قسيمة من إيكيا مع مكافأة قدرها 15 في المئة.

ولا يمكنك إرجاع العناصر التالفة أو التي ليست في الحالة التي كنت تتوقعها، مع أنه يمكنك طلب استرداد الأموال، كما تقول إيكيا.

وتتضمن العروض المبكرة عبر Ikea Preowned عناصر كبيرة الحجم، مثل الأرائك التي يصل سعرها إلى 600 يورو وخزائن الملابس التي يصل سعرها إلى 450 يورو، بالإضافة إلى عناصر صغيرة الحجم، مثل حامل لفافة المرحاض مقابل 4 يوروهات.

وتُعد القوائم مجانية في الوقت الحالي، مع أن إيكيا قد تفرض لاحقًا رسومًا رمزية. واختبرت إيكيا سابقًا بيع أثاثها الجديد عبر منصات تابعة لجهات خارجية، مثل Tmall في الصين، مع أن منصة Ikea Preowned تمثل أولى محاولاتها في أسواق السلع المستعملة.

وتتوافق المنصة الجديدة مع رغبة الشركة في أن تصبح إيجابية تجاه المناخ بحلول عام 2030.

وكان لدى الشركة خطة لطرح التسوق عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم في غضون ثلاث سنوات في عام 2020، مع أن جائحة فيروس كورونا أثّرت في ذلك.

وتريد إيكيا الآن تطوير منصة تكون المكان المفضل لأثاث المنزل، وتُعد السوق بمنزلة واحدة من أهم أجزاء تلك المنصة، في حين قد تشتمل الأجزاء الأخرى على الخدمات والتمويل والتخطيط المنزلي.