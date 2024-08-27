إنستاجرام تتيح للمستخدمين الكتابة على الصور ومقاطع الفيديو

أعلنت إنستاجرام إضافة أدوات جديدة تتيح للمستخدمين الكتابة على الصور وإدراج النصوص بسهولة عبر محرر الصور المدمج في التطبيق، مما يُغني المستخدمين عن اللجوء إلى تطبيقات خارجية.

وتتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين إبراز الصور بطريقة مختلفة وجعلها أكثر جاذبية، أو توفير معلومات عن الصور قد لا تُلاحظ أو تُذكر في الوصف النصي المرفق بها.

وكان مستخدمو إنستاجرام يعتمدون في أغلب الأوقات على تطبيقات خارجية لتحرير الصور تمنحهم القدرة على الكتابة عليها بخطوط مختلفة مع إمكانية تنسيق النصوص المُضافة إليها بالطريقة التي يرغبون فيها.

وأضافت إنستاجرام إمكانية وضع صورة فوق الصورة الأصلية كملصق، ويمكن تغيير شكل هذا الملصق من مستطيل إلى مربع أو دائرة أو قلب أو نجمة بمجرد النقر عليه، وتمنح هذه الميزة المستخدمين طرقًا إبداعية وممتعة لتخصيص صورهم.

وبالإضافة إلى ذلك، حصلت خاصيتا مقاطع الفيديو القصيرة “ريلز Reels” والقصص “Stories” على تحسينات جديدة تشمل خطوطًا إضافية وتأثيرات وانتقالات يمكن تطبيقها على النصوص لجعلها أكثر تميزًا.

وسوف تعزز تلك الإضافات الجديدة اعتماد المستخدمين على التطبيق الأساسي لإنستاجرام، كما ستساعدهم في التخلي عن أدوات تحرير الصور ومقاطع الفيديو الأخرى.

وتأتي هذه التحديثات ضمن سلسلة من التحسينات التي أطلقتها إنستاجرام حديثًا، ومنها بدء اختبار ميزة تشبه الخريطة التفاعلية في منصة سناب شات “Snap Map”، وإمكانية إضافة مقاطع صوتية إلى الملف الشخصي، ورفع عدد الصور في المنشور الواحد إلى 20 صورة بحد أقصى.