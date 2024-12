إكس تختبر أداة مؤتمرات الفيديو

أعلنت إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك أنها تهدف إلى التنافس مع لينكدإن في قوائم الوظائف ومع باي بال في المدفوعات.

وتريد المنصة الآن أن تنافس أمثال Zoom و Google Meet و Microsoft Teams باستخدام أداة مؤتمرات الفيديو.

ونشر أحد موظفي إكس، كريس بارك، منشورًا يوضح أن الشركة عقدت أول مؤتمر داخلي لها من خلال أداة مؤتمرات الفيديو.

وزعم بارك أن ردود الفعل الأولية من الفريق كانت قوية، ومن المرجح أن تطور المنصة مزايا، مثل تثبيت المتحدث وإشعارات فضلى للإشارة إلى الأشخاص الذين ينضمون أو يغادرون.

ورد مالك إكس، إيلون ماسك، على المنشور مع رمز تعبيري للنار، وهو أقرب شيء للتأكيد الرسمي الآن بعد أن لم تعد إكس تستجيب لاستفسارات الصحافة تحت قيادة ماسك.

وأظهر باحث تطبيقات يُعرف باسم P4mui عبر المنصة أن المستخدمين سيكونون قادرين على إنشاء اجتماعات جديدة مباشرة من تطبيق iOS، إما فورية أو مجدولة لاحقًا، على غرار أدوات المؤتمرات عبر الإنترنت الأخرى.

وأشار باحث تطبيقات آخر، وهو نيما أوجي، إلى أن ميزة المؤتمر قد تسمح للمضيفين بتعيين رمز فريد لكل اجتماع يجب على المشاركين إدخاله أثناء الانضمام.

وكما هو الحال مع التشويق للمزايا عبر المنصات المملوكة للملياردير، فإن وظيفة المؤتمر ليس لها تاريخ إصدار واضح أو خطة طرح حتى الآن.

والجدير بالذكر أن إكس تسمح ببث الفيديو المباشر من خلال منتج Spaces. وتتيح أدوات، مثل Zoom و Google Meet، للمستخدمين التبديل بين مؤتمرات الفيديو والبث على غرار الندوات، لذلك لن يكون من المستغرب أن توفر إكس كلا الميزتين.

ومن الجدير أيضًا مراقبة كيفية إطلاق المنصة لهذه الميزة من كثب. وفي وقت سابق من هذا العام، عندما أطلقت إكس ميزة الاتصال، وفرتها الشبكة الاجتماعية للجميع افتراضيًا.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مشكلات تتعلق بالخصوصية، مثل عدم وجود حماية افتراضية لإخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت IP.

First ever 𝕏 Conference meeting with some of my great @X and @XDevelopers teammates.

Already a really strong alternative to Google Hangouts, Zoom, AWS Chime, and certainly… Microsoft Teams 🤠

Minimal feedback that is likely coming:

– better vis or notification when someone… pic.twitter.com/FJ252w6m4C

— Chris Park (@chrisparkX) August 23, 2024