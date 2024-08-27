آبل تعلن رسميًا موعد إعلان هواتف آيفون 16

أعلنت شركة آبل رسميًا موعد الحدث الإعلامي لإعلان سلسلة هواتف آيفون 16 المنتظرة.

وكما هي العادة، سيُقام الحدث في مسرح “ستيف جوبز” في مقر الشركة في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين الموافق التاسع من سبتمبر المقبل تحت شعار “إنه وقت التألق It’s Glowtime”.

ويأتي هذا الإعلان بعد مدة وجيزة من حدث جوجل الأخير الذي كشفت فيه عن سلسلة بكسل 9، بالإضافة إلى التحديثات الجديدة في مزايا الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستخدمين.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن سلسلة هواتف آيفون 16 التي يُقال إنها لن تختلف كثيرًا في التصميم عن سلسلة آيفون 15 الحالية، لكنها ستحمل تحسينات في الشاشة والكاميرا وجوانب أخرى.

ومثل الشركات المنافسة، ستُبرز آبل إمكانيات الذكاء الاصطناعي الجديدة بفضل معالج A18 الجديد، وستكون تلك المزايا متوفرة في كافة الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون.

وبالإضافة إلى هواتف آيفون 16 ومزاياها الجديدة، يتوقع أن تطرح آبل أيضًا إصدارات جديدة من ساعاتها الذكية مثل الجيل العاشر Apple Watch Series 10 بتغييرات واضحة في التصميم، مع سماعتين لاسلكيتين من سماعات AirPods الأساسية.

وستعلن آبل أيضًا موعد إطلاق تحديثات أنظمة التشغيل الجديدة لأجهزتها المختلفة بالتوازي مع إعلان الأجهزة المنتظرة.

وتخطط آبل لبث الحدث الإعلامي عبر موقعها الرسمي، بالإضافة إلى قناتها الرسمية في يوتيوب وتطبيق التلفاز الخاص بها، كما ستتيح آبل تسجيلًا مصوّرًا للحدث يمكن مشاهدته لاحقًا في أي وقت.