هونر تروج لمزايا الذكاء الاصطناعي في Magic V3

أعلنت هونر تعاونها مع سحابة جوجل لتقديم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لهاتف Magic V3 المقرر إطلاقه عالميًا في معرض IFA 2024 في برلين.

وتتضمن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة ممحاة الذكاء الاصطناعي AI Eraser والترجمة وجهًا لوجه Face-to-Face Translation والترجمة المباشرة للملاحظات Notes Live Translation.

وبالإضافة إلى عرض متانة أجهزة Magic V3 وعمر البطارية وأداء الكاميرا، سلطت هونر الضوء على التقدم الذي أحرزه الجهاز في كل من الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز والذكاء الاصطناعي السحابي، بهدف توفير تجربة مستخدم ذكية ومريحة.

وتقدم ميزة Magic Portal توصيات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتستفيد ميزة Magic Portal الجديدة عبر الهواتف القابلة للطي من الشاشة الداخلية الكبيرة، مما يتيح للمستخدمين تنفيذ مهام متعددة من خلال فتح تطبيقين عائمين في وقت واحد، مثل مقارنة أسعار المنتجات.

وبالتعاون مع سحابة جوجل، تسجل ميزة الترجمة المباشرة للملاحظات Face-to-Face Translation الاجتماعات وتترجمها في الوقت الفعلي، مما يضمن للمستخدمين التقاط كل التفاصيل الحاسمة.

وتوفر ميزة الترجمة وجهًا لوجه Notes Live Translation ترجمة في الوقت الفعلي باستخدام كل من الشاشات الداخلية والخارجية.

وتُعد ممحاة الذكاء الاصطناعي AI Eraser بمنزلة أداة ذكية لإزالة العناصر غير المرغوب فيها بسهولة من الصور.

وصممت هونر ميزة الشاشة المريحة للعين HONOR Eye Comfort من أجل التخفيف من قصر النظر الناتج عن استخدام الشاشة لمدة طويلة مع تقنية العناية بالعين المتقدمة.

وتصف هونر هاتف Magic V3 بأنه قفزة كبيرة في التكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وسواء كنت في اجتماعات أو مسافرًا أو تلتقط صورًا أو حتى تستخدم هاتفك يوميًا، فإن مزايا الذكاء الاصطناعي HONOR AI تعمل بلا كلل لإحداث الفارق وتعزيز الأنشطة اليومية.

ومن المقرر إطلاق Magic V3 عالميًا، إلى جانب MagicPad 2 و MagicBook Art 14، في تاريخ 5 سبتمبر 2024.