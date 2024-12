نيانتيك تجلب المسح الثلاثي الأبعاد إلى العالم الحقيقي

تأمل نيانتيك نشر عمليات المسح الثلاثية الأبعاد على نطاق واسع عبر إطلاق إصدار جديد من تطبيق Scaniverse للسماح للمستخدمين بالتقاط عمليات المسح الثلاثية الأبعاد لبيئاتهم أو أشياء معينة، من التماثيل في حديقة قريبة إلى وجبة مطبوخة في المنزل، بتفاصيل إضافية.

ويتيح Scaniverse 4 للمستخدمين التقاط الأماكن والأشياء بالتقنية الثلاثية الأبعاد من خلال Gaussian Splitting، وهي تقنية تتيح التقاط نقاط بيانات إضافية حول كائن ما للحصول على تمثيل دقيق وغني.

واستحوذت نيانتيك على Scaniverse في عام 2021، ويُعد التحديث الجديد بمنزلة أحد التحديثات الرئيسية للتطبيق.

وسمح لك Scaniverse سابقًا بمسح الأماكن والأشياء وتخزينها ضمن جهازك أو تبادلها مع الأصدقاء.

وباستخدام طرق المسح الجديدة هذه، يمكن للمستخدمين وضع عمليات مسح للأشياء المرتبطة ببيانات الموقع عبر الخريطة، ويمكن للآخرين اكتشافها لتجربة أماكن جديدة بدقة وتفاصيل فضلى.

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، حاولت نيانتيك بناء خريطة ثلاثية الأبعاد غنية للعالم من خلال مطالبة لاعبي ألعابها بوكيمون جو Pokémon GO و Wayfarer و Ingress بمسح أماكن مختلفة وكسب بعض المكافآت داخل اللعبة.

واستخدمت الشركة بعض هذه المسوحات لبناء عمليات مسح للأشياء المرتبطة ببيانات الموقع في جميع أنحاء العالم.

وتُعد عملية المسح الجديدة بسيطة، إذ يمكنك تحديد الخيار من خلال قائمة الالتقاط الجديدة وبدء المسح مع التحرك حول الكائن والتقاطه من زوايا مختلفة كما لو كنت تلتقط مقطع فيديو.

وبمجرد الانتهاء، يعالج التطبيق المسح ويسمح لك بوضعه عبر الخريطة أو تبادل النموذج أو الفيديو مع الآخرين.

وتقول نيانتيك إن مسح الكائن لمدة تتراوح ما بين دقيقة واحدة وثلاث دقائق يمنحك مسحًا بجودة جيدة.

وتطمس نيانتيك الوجوه ولوحات الترخيص التي تظهر في المسح تلقائيًا لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان هناك كائن متحرك في الإطارات أثناء المسح، فإن الشركة تستبعده من العرض النهائي.

واستخدمت الشركة تقنية عرض تسمى شبكات المثلثات في الإصدار السابق من Scaniverse. وباستخدام نهج Gaussian Splatting الجديد، مع بيانات مماثلة، تحصل على عرض تفصيلي مع إضاءة وانعكاسات محسنة.

وتقدم الشركة بيانات الموقع في العالم الحقيقي من خلال نظام تحديد المواقع المرئي VPS. وباستخدام تقنية المسح الجديدة، تخطط نيانتيك لتقديم بيانات ثرية للمطورين.

وتعتقد الشركة أن مستخدمي Scaniverse، وخاصة منشئي محتوى الواقع المعزز وعشاق التصوير الثلاثي الأبعاد، سيساعدونها في بناء خريطة بصرية جديدة.

وتمتلك نيانتيك عمليات مسح مدعومة بتقنية Gaussian Splats وتخطط لتوسيعها في المستقبل القريب، وتريد جعل هذه العمليات متاحة للمطورين لاستخدامات، مثل اللعب أو تجارب الواقع الافتراضي.

كما تخطط نيانتيك أيضًا لاستخدام هذه البيانات من أجل تعزيز التجارب في ألعابها، إذ يمكن للشخصيات الافتراضية التفاعل بطريقة فضلى مع الأشياء في الحياة الواقعية.

Niantic @Scaniverse 4 brings splatting into the real world.

What’s a splat?

🗺️The future of 3D photography

🌐The next step in spatial computing

🌎The key to build the world’s next great map together

🚀The background for your next Niantic Studio creation

Read on:… pic.twitter.com/bLXDdsaBor

— Niantic (@NianticLabs) August 26, 2024