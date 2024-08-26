إذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد جديد صغير الحجم ويتمتع بمواصفات قوية ويضم كاميرات متطورة، فإن Google Pixel 9 و Samsung Galaxy S24 من أبرز هواتف أندرويد التي يمكنك التفكير في اختيارها، وكلاهما يباعان بالسعر نفسه، ويدعمان مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويحتويان على كاميرات تتمتع بأداء مميز.

ولمساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Pixel 9 و Galaxy S24:

التصميم والشاشة:

يتوفر هاتف جوجل Pixel 9 باللون الأسود أو الأبيض أو الأخضر أو الوردي، ويأتي مع تصميم مُحسن مقارنةً بالطراز السابق، ويضم شاشة Actua OLED يبلغ مقاسها 6.3 بوصات، وتأتي بدقة قدرها 2424 × 1080 بكسلًا وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

تأتي شاشة هذا الهاتف مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، وتصل ذروة سطوع الشاشة إلى 2700 شمعة في المتر المربع، لذلك يمكنك استخدامها بسهولة في الخارج تحت ضوء الشمس الساطع ولن تواجه أي مشكلات في رؤية العناصر الظاهرة على الشاشة.

وأما هاتف سامسونج Galaxy S24 فيتوفر باللون البنفسجي أو الأصفر أو الأسود أو الرمادي، كما تقدم سامسونج ثلاثة ألوان حصرية في متجرها الإلكتروني الرسمي، هي: الأزرق والبرتقالي والأخضر.

يأتي هذا الهاتف بتصميم مشابه لتصميم هاتف Galaxy S23، وهيكله مصنوع من الألمنيوم من نوع Armor، وهو أخف وزنًا من الفولاذ وتأتي الشاشة مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Armor؛ مما يجعله أكثر متانة قليلًا من هاتف جوجل، وتظهر الكاميرات في الجهة الخلفية مرتبة رأسيًا على الجهة اليسرى، وأما هاتف جوجل فتظهر الكاميرات الخلفية في منتصف الجهة العلوية وتأتي محاطة بإطار بيضوي الشكل.

يضم هذا الهاتف شاشة يبلغ مقاسها 6.2 بوصات وهي أصغر قليلًا من شاشة هاتف جوجل، وتأتي من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) وتمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وهي أقل قليلًا من دقة شاشة هاتف جوجل، وتدعم خاصية تعزيز الرؤية Vision Booster، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يمتاز كلا الهاتفين بكاميرات متقدمة يمكنها التقاط صور مميزة ومقاطع فيديو عالية الجودة، كما يحتويان على مزايا مدمجة لتحرير الصور ومقاطع الفيديو باحترافية.

تحتوي الكاميرا الرئيسية لهاتف Google Pixel 9 على مستشعر عريض بدقة قدرها 50 ميجابكسل وتوفر تكبيرًا فائق الدقة يصل إلى 8x، ويحتوي هذا الهاتف على كاميرا ثانية فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بتحرير الصور، تحصل على جميع مزايا التحرير المميزة المتوفرة في الطرز السابقة وأبرزها: Magic Editor و Magic Eraser و Best Take و Photo Unblur و Portrait Light.

باستخدام الكاميرا الخلفية، يمكنك التقاط مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K مع تكبير رقمي يصل إلى 7x ويمكنك أيضًا تصوير مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K باستخدام الكاميرا الأمامية. وتتوفر مزية Audio Magic Eraser في هذا الهاتف لإزالة الضوضاء من مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى مزايا أخرى لتحسين مقاطع الفيديو مثل: التشويش السينمائي الذي يقلل وضوح الخلفية ويعزز وضوح العنصر الأساسي في الفيديو، وهناك أيضًا مزية التصوير البطيء، وتحسين وضوح الكلام، وتقليل ضوضاء الرياح.

وأما Galaxy S24 فيحتوي أيضًا على كاميرا رئيسية ذات زاوية واسعة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، لكن الكاميرا الفائقة الاتساع تأتي بدقة أقل بكثير من دقة الكاميرا الفائقة الاتساع في هاتف جوجل وتبلغ 12 ميجابكسل، لكن هاتف سامسونج يحتوي على كاميرا ثالثة مقرّبة تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يدعم هاتف سامسونج مزايا ذكاء اصطناعي تشبه المزايا المتوفرة في Google Pixel 9، ومنها: مزية التحرير التوليدي التي تعمل مثل Magic Editor، ومزية اقتراح التحرير التي توصي بكيفية تعديل الصورة بطريقة فضلى.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Google Pixel 9 بنظام أندرويد 14 وبمعالج Google Tensor G4 الجديد والعالي الكفاءة، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وهذا يعني أنه قادر على معالجة جميع المهام الكثيفة.

يحتوي هذا الهاتف على جميع مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في هواتف Pixel الحديثة الأخرى، مثل Google Pixel 8، وأبرزها: الوصول السريع إلى Google Gemini واستخدامه للمساعدة في كتابة الرسائل والنصوص، والإجابة عن الاستفسارات وغير ذلك.

يأتي هذا الهاتف أيضًا مع الكثير من مزايا الأمان، مثل: مكالمات الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية وتنبيهات الأزمات واكتشاف حوادث السيارات.

أما هاتف سامسونج Galaxy S24 فيعمل أيضًا بنظام أندرويد 14، ويتضمن واجهة المستخدم One UI 6.1 من سامسونج التي تمنحك المزيد من خيارات التخصيص، ويعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المصمم خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة، أو معالج سامسونج Exynos 2400، ويأتي مع سعة قدرها 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي أقل بكثير من سعة ذاكرة الوصول العشوائي في Google Pixel 9. ومع ذلك يمتاز هذا الهاتف بالأداء السلس والسرعة في معالجة المهام المختلفة، ولكن إذا كنت تقوم بالكثير من المهام المكثفة، مثل: اللعب بألعاب الفيديو وتسجيل مقاطع الفيديو وتعدد المهام، فستساعد السعة الكبيرة لذاكرة الوصول العشوائي في Google Pixel 9 في أداء هذه المهام بسلاسة أعلى قليلًا مقارنةً بهاتف سامسونج.

يدعم هذا الهاتف بعض مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini AI، مثل: مزية البحث (Circle to Search)، ومزية الترجمة الفورية (Live Translate) ومساعد الملاحظات (Note Assist) وبعض مزايا تحرير الصور.

يتوفر هاتفا جوجل وسامسونج بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، وكلاهما يدعمان شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3 وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف جوجل على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلي أمبير في الساعة ويمكنه الاستمرار بالعمل لمدة تزيد قليلًا على يوم واحد، وفي حال تفعيل وضع حفظ الطاقة، يمكن أن يستمر هذا الهاتف بالعمل لمدة تصل إلى أربعة أيام.

يدعم هذا الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 27 واطًا كما يدعم الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي الذي يسمح لك بإعادة شحن الأجهزة المتوافقة من بطارية هاتفك، مثل: سماعات Google Pixel Buds.

وأما Galaxy S24 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة تدوم قرابة يوم واحد لكل شحنة، ويدعم هذا الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا والشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي العكسي لاستخدام بطارية الهاتف لإعادة شحن الأجهزة المتوافقة الأخرى، مثل: Samsung Galaxy Buds.

السعر:

يُباع هاتف جوجل Pixel 9 بسعر يبدأ من 799 دولارًا، ويُباع هاتف سامسونج Galaxy S24 بسعر يبدأ من 800 دولار.

أيهما تختار؟

كلا الهاتفين من أفضل هواتف أندرويد وهما متقاربان جدًا في معظم المواصفات والمزايا ويباعان بالسعر نفسه، وسيعتمد اختيار أحدهما بنحو أساسي على الأجهزة الأخرى التي تستخدمها، فإذا كنت تستخدم أجهزة ذكية أخرى من سامسونج أو تخطط لشراء أجهزة Galaxy أخرى مثل: Galaxy Buds أو حتى أجهزة المنزل الذكية من سامسونج، فسيكون هاتف Galaxy S24 هو المناسب لك.

وأما إذا كنت تستخدم هاتف Pixel وتفكر بالترقية إلى طراز جديد، أو أنك تستخدم أجهزة جوجل الأخرى، مثل: سماعات Google Pixel Buds ومكبرات الصوت المنزلية الذكية وغير ذلك، فسيكون هاتف Pixel 9 هو المناسب لك.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 9 من جوجل و Galaxy S24 من سامسونج:

Pixel 9 Galaxy S24 المعالج معالج (Google Tensor G4) الثماني النوى والمصنّع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.3 بوصات. من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.2 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الوردي، والأبيض والأخضر والأسود. الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. الوزن 198 جرامًا. 167 جرامًا. السعر يبدأ من 799 دولارًا . يبدأ من 800 دولار.