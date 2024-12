فولكس فاجن تحول سيارتك إلى منصة ألعاب

أبرمت فولكس فاجن شراكة مع شركة AirConsole لإدماج تجربة ألعاب مبتكرة داخل السيارة في سيارات مختارة من الشركة الألمانية، بدءًا من نموذج ID.7 Tourer و ID.7 و ID.5 و ID.4 و ID.3، بالإضافة إلى Passat و Tiguan و Golf و Golf Estate..

وتتحول السيارات بسرعة إلى صالة ألعاب الفيديو في عشرينيات القرن الحادي والعشرين. ويعني هذا أن ركاب ID.7 Tourer يمكنهم اللعب مع بعضهم بعضًا عبر هواتفهم الذكية، كما هو الحال في المنزل باستخدام منصة الألعاب وأذرع التحكم.

وتتوفر منصة الألعاب، المصممة للسائقين والركاب، في سيارات عديدة من الشركة هذا الخريف، مما يوفر طريقة ممتعة وتفاعلية لقضاء الوقت أثناء التوقف أو أثناء الشحن.

وتعمل فولكس فاجن على تعزيز الترفيه داخل السيارة من خلال تقديم منصة الألعاب AirConsole، التي تحول شاشة المعلومات والترفيه إلى منصة ألعاب، إذ تعمل الهواتف الذكية بصفتها أذرع تحكم.

ويهدف التكامل إلى توفير ترفيه ممتع أثناء التوقف للشحن أو مدة الاستراحة. ويبدأ الإطلاق الأولي بأوروبا بحلول منتصف شهر سبتمبر، ويلي ذلك طرح ألعاب إضافية والتوفر الموسع عبر دول أوروبية إضافية بحلول نهاية عام 2024.

ويمكن للركاب في نموذج ID.7 Tourer والنماذج الأخرى اللعب بالألعاب معًا عبر هواتفهم الذكية، مما يجعل التجربة داخل السيارة اجتماعية وتفاعلية.

وبعد بدء تشغيل تطبيق AirConsole، يوصل المستخدمون هواتفهم الذكية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة عبر الشاشة، مما يسمح باللعب السلس. وتدعم المنصة لاعبين متعددين، ويشمل ذلك الركاب الخلفيين أثناء التوقف.

وتواصل فولكس فاجن الابتكار في مجال السيارات، باستخدام شراكات مثل تلك التي عقدتها مع AirConsole لتحسين تجربة القيادة وتقديم الترفيه المتطور لعملائها.

وتضيف أعداد متزايدة من السيارات الكهربائية القدرة على اللعب بالألعاب عندما تكون السيارة متوقفة.

وأبرمت AirConsole شراكة مع بي إم دبليو، مما يسمح للركاب بلعب مجموعة متنوعة من الألعاب، ويشمل ذلك نسخة من لعبة “من يريد أن يصبح مليونيرًا” Who Wants to Be a Millionaire باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام.

وأصبح تقديم الألعاب في السيارات اتجاهًا شائعًا على مدار السنوات القليلة الماضية، وقادت تسلا هذا الاتجاه.

وأضافت تسلا مجموعة من ألعاب أتاري Atari القديمة إلى قائمتها وعملت على إدماج واجهة Steam الرقمية في المركبات، ويمكن الوصول إلى Arcade من خلال شاشة مراقبة السيارة.

وتشمل الألعاب الأخرى لعبة محاكاة الزراعة Stardew Valley ولعبة Sonic the Hedgehog من إنتاج شركة سيجا Sega في عام 1991.

وسمحت شركة صناعة السيارات الكهربائية للركاب لمدة وجيزة باللعب بالألعاب أثناء تحرك السيارة، مع أنها سرعان ما ألغت ذلك بعد أن أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور عبر الطرق السريعة تحقيقًا في الموضوع.