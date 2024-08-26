سوني تقترب من إعلان بلايستيشن 5 برو

أفادت تسريبات جديدة بأن شركة سوني تحضّر لإعلان جهاز بلايستيشن 5 برو القادم خلال وقتٍ قريب.

وأفاد موقع الألعاب الإيطالي Multiplayer نقلًا عن مطورين قولهم إن إطلاق ألعابهم قد تأجّل بسبب اقتراب موعد إطلاق الجهاز المنتظر، وأكدّت مصادر أخرى خلال معرض الألعاب “Gamescom 2024” تلك المعلومات.

وتزايدت الشائعات والتسريبات حول وجود نسخة مطورة من جهاز الألعاب الخاص بشركة سوني تحمل اسم “بلايستيشن 5 برو PS5 Pro” طوال عام 2024.

ومع اقتراب نهاية الصيف، تساءل هواة ألعاب الفيديو عمّا إذا كان قد تأجّل إطلاق هذا الإصدار الأقوى من بلايستيشن 5.

وفي لقاءات جانبية خلال مؤتمر الألعاب “Gamescom 2024″، ذكر بعض المطورين أنهم تلقوا بالفعل مواصفات بلايستيشن 5 برو، وأعربوا عن ثقتهم بأن محرك الألعاب Unreal Engine 5 سيعمل بنحو أفضل بكثير على الجهاز الجديد مقارنةً بجهاز بلايستيشن 5 العادي.

وبناءً على هذه المعلومات، من المحتمل أن يكون الإعلان الرسمي قريبًا. وبالنظر إلى ما حدث مع بلايستيشن 4 برو، فقد أُعلن الجهاز مطلع شهر سبتمبر من عام 2016 وأُطلق في مطلع نوفمبر من العام ذاته، ولذا يُعتقد أن ذلك قد يتكرر مجددًا مع جهاز بلايستيشن 5 برو.

وتشير التسريبات السابقة إلى أن الجهاز المنتظر سوف يقدّم تحسينًا في الأداء بنسبة قدرها 45% في عمليات التصيير التقليدية، بفضل زيادة حجم وحدة معالجة الرسوميات وسرعة الذاكرة، ويُقصد بالتصيير عملية تحويل البيانات الرقمية إلى صور مرئية.

ومن المتوقع أيضًا أن يأتي الجهاز بتحسينات أخرى كبيرة في أداء تتبع الأشعة، مع بنية مخصصة للتعلم الآلي لدعم تقنية PSSR للتكبير الذكي وتحسين جودة الصور، وهي تشبه تقنية DLSS من شركة إنفيديا.

وتقوّي كل هذه الشواهد التكهنات بقرب إعلان الجهاز الذي قد يشكّل نقلة نوعية في تجربة الألعاب في منصة بلايستيشن.