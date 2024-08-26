سامسونج توسع مجموعة أجهزة العرض الليزرية الذكية

أعلنت سامسونج إطلاق أحدث ابتكاراتها في مجال الترفيه المنزلي، The Premiere 9 و The Premiere 7.

وصممت الشركة أجهزة العرض ذات الإسقاط الفائق القصر هذه لتقديم تجربة مشاهدة فريدة، وتحويل أي مساحة معيشة إلى سينما منزلية متميزة بدقة قدرها 4K وصوت غامر ومزايا متقدمة أخرى.

وقال تشولجي كيم، نائب الرئيس التنفيذي لقسم العرض المرئي في سامسونج: “تعيد مجموعة Premiere تعريف تجربة السينما المنزلية المتميزة من خلال الجمع بين تقنية الليزر المتقدمة والمزايا المتطورة السهلة الاستخدام التي توفر جودة الصورة والصوت الغامر”.

وأضاف: “مع استمرارنا بالابتكار، نتخيل مستقبلًا تغير فيه منتجاتنا مساحات المعيشة اليومية إلى مراكز ترفيه غامرة، مما يضع معايير جديدة للترفيه المنزلي”.

وتلبي أحدث إصدارات سامسونج في مجموعة The Premiere طلب حلول الترفيه العالية الجودة، باستخدام تقنية الليزر المتطورة لجلب تجربة السينما مباشرةً إلى المنازل.

ويتميز جهاز العرض Premiere 9 بتقنية الليزر الثلاثية لتحسين دقة الألوان والسطوع، في حين يوفر كلا النموذجين إمكانيات إسقاط قصير للغاية ودقة قدرها 4K عبر شاشات يصل قياسها إلى 130 بوصة.

ويوفر جهازا العرض Premiere 9 و Premiere 7 تغطية لمجموعة ألوان بمقدار 154 في المئة و 100 في المئة من معيار DCI-P3،2 على التوالي، في حين يدعم كلا النموذجين +HDR10، مما يضمن صورًا واضحة وحيوية حتى في البيئات الساطعة.

ويقدم كلا الجهازين صورًا حادة وديناميكية مع أقصى سطوع قدره 3450 شمعة في المتر المربع لجهاز العرض Premiere 9 و 2500 شمعة في المتر المربع لجهاز العرض Premiere 7.

ومن أجل تعزيز جودة الصورة، زودت سامسونج أجهزة العرض Premiere بتحسينات صور مبتكرة بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك AI Upscaling و Vision Booster.

وتضمن AI Upscaling عرض المحتوى بدقة قدرها 4K، بغض النظر عن جودته الأصلية، في حين تضبط Vision Booster السطوع والتباين تلقائيًا في ظروف الإضاءة المختلفة للحصول على جودة صورة مثالية.

وتوفر مكبرات الصوت المزودة بتقنية دولبي أتموس في كلا النموذجين صوتًا قويًا وغامرًا، مما يوجِد تجربة مسرح منزلي حقيقية دون الحاجة إلى معدات صوتية إضافية.

ويتميز Premiere 9 بمكبرات صوت بقوة قدرها 40 واطًا، في حين يتضمن Premiere 7 مكبرات صوت بقوة قدرها 30 واطًا.

وتأتي أجهزة العرض الجديدة Premiere مع نظام التشغيل تايزن Tizen OS من سامسونج، مما يوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات البث.

وحتى عند عدم استخدامه بصفته جهاز عرض سينمائي بالكامل، يضمن Premiere الراحة والترفيه لجميع المستهلكين بصفته مكبر صوت ذكيًا مع التحكم الصوتي دون استخدام اليدين.

ويقدم Samsung Gaming Hub تجربة لعب سلسة دون الحاجة إلى منصة ألعاب، إذ يمكن الوصول إلى مجموعة واسعة من الألعاب المستندة إلى السحابة مباشرةً من خلال جهاز العرض.

وتلغي قدرات الإسقاط الفائق القصر الحاجة إلى التركيبات المعقدة، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالعروض عبر الشاشات الكبيرة بأقل جهد.

وتطرح سامسونج جهاز Premiere 7 بسعر قدره 3000 دولار، في حين تطرح Premiere 9 بسعر قدره 6000 دولار.