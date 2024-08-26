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روبوتات تشعر باللمس مثل البشر دون الحاجة إلى جلد اصطناعي

26 أغسطس 2024آخر تحديث: 26 أغسطس 2024
أقل من دقيقة

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26 أغسطس 2024آخر تحديث: 26 أغسطس 2024
أقل من دقيقة
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