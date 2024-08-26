جوجل تطلق ميزة اللمس التكيفي في هواتف بكسل 9

أطلقت جوجل ميزة جديدة في هواتف بكسل 9 التي طرحتها حديثًا، وهي ميزة اللمس التكيفي Adaptive Touch التي لم تشر إليها في إعلان الهواتف الرسمي.

وتوجد ميزة اللمس التكيفي Adaptive Touch الجديدة في إعدادات الهاتف، ويمكن إيجادها بالذهاب إلى قسم الشاشة، ثم الضغط على حساسية اللمس.

وتكون هذه الميزة مُفعلة افتراضيًا حتى تعدّل هواتف بكسل 9 حساسية اللمس تلقائيًا بناءً على البيئة المحيطة والأنشطة التي يقوم بها المستخدم ووجود واقي شاشة من عدمه.

وبفضل تلك الميزة، باتت هواتف جوجل بكسل 9 تستجيب للمس على نحو أفضل عندما تكون أصابع المستخدم أو الشاشة مبللة دون ظهور لمسات خطأ أو قفزات عشوائية في أثناء التمرير.

ومن المقرر أن تزيد ميزة اللمس التكيفي حساسية اللمس بنحو تلقائي عند اكتشاف واقي شاشة كما في الإصدارات السابقة من هواتف بكسل، بالإضافة إلى سيناريوهات أخرى في الحياة اليومية.

وتتيح جوجل العديد من الخيارات للتحكم في الشاشة وعرض المحتوى في هواتف بكسل 9، ومنها إمكانية التحكم في معدل تحديث الشاشة والألوان وإمكانية اكتشاف الأخطاء والمشكلات الخاصة باللمس عبر فحوصات محددة في النظام.

وكانت جوجل قد أعلنت هواتف بكسل 9 في وقتٍ سابق من شهر أغسطس الجاري، وهي متاحة الآن للطلب الأولي، ومن المقرر إطلاقها في العديد من الأسواق حول العالم خلال الأسابيع القادمة قبل إعلان هواتف آيفون 16 وإطلاقها.