تقرير: إل جي توفر تقنية التكبير المطوي لسلسلة آيفون 16

وفقًا لتقرير صادر عن TheElec، فإن شركة تصنيع المكونات الإلكترونية LG Innotek التابعة لمجموعة إل جي ستكون المورد الحصري لوحدات التكبير المطوية (العدسات الرباعية المنشور) لسلسلة آيفون 16 القادمة من آبل، مما يعني أن الشركة الكورية الجنوبية تواصل دورها بصفتها المورد الوحيد من العام الماضي.

ومن غير المتوقع أن تورد شارب وحدات الكاميرا لأي هواتف آيفون جديدة تُطلقها آبل هذا العام.

ومن المفترض أن توفر إل جي الدفعة الأولى من محركات تثبيت الصورة البصرية للتكبير المطوي، وهي ضرورية للتصوير العالي الجودة، لأنها تمكن الحركة السريعة والدقيقة للعدسات المتعددة.

ويُعد التكبير المطوي هو وحدة كاميرا مقربة من نوع بيريسكوب تستخدم منشورًا لثني الضوء وتوجيهه إلى مستشعر الصورة. ومن المتوقع أن تعمل العدسة المتقدمة على تعزيز نطاق التكبير المقرب من 3x إلى 5x.

وقدمت آبل هذه التقنية أول مرة في آيفون 15 برو ماكس، ومن المفترض أن تصبح هذه التقنية بمنزلة ميزة رئيسية في سلسلة آيفون 16، وخاصة في نموذجي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس.

كما من المتوقع أن يغطي العرض الأولي مقدار 70 في المئة من إنتاج سلسلة آيفون 16 بحلول نهاية العام.

وتخطط آبل لطلب هذه الكميات الأولية من إل جي المتمتعة بسجل حافل في الإنتاج المستقر، على أن تبدأ الجهود الرامية إلى تنويع سلسلة التوريد على نطاق أصغر في الربع الرابع، وذلك بهدف خفض تكاليف الأجزاء.

وتعتزم آبل تصنيع وحدات التكبير المطوية لنموذجي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس من خلال فوكسكون و Cowell في الربع الرابع، بعد اكتمال الإنتاج الأولي من إل جي، ليكون لديها ثلاث شركات تنتج العدسة من ذلك الحين فصاعدًا.

ومن المتوقع أن يؤدي تنويع سلسلة التوريد إلى خفض تكاليف الأجزاء وتسهيل الاستخدام الواسع في النماذج المستقبلية. وتشير التقارير أيضًا إلى أن آبل قد تنتج نماذج آيفون 16 برو في الهند هذا العام.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتميز نماذج آيفون 16 برو بعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل مطورة وزر التقاط جديد.

وقد تتلقى النماذج العادية تحسينات، مثل فتحة واسعة للتصوير الفوتوغرافي المحسن في الإضاءة المنخفضة ودعم التقريب وترتيب الكاميرا الرأسي.

ومن المتوقع ظهور تفاصيل إضافية مع اقتراب الإطلاق العالمي لسلسلة آيفون 16 في الشهر المقبل.