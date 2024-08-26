المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق التذكيرات في iOS 18

يُعدّ iOS 18 أكبر تحديث لنظام تشغيل هواتف آيفون على الإطلاق، وبالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) التي ستصل إلى بعض هواتف آيفون ضمن هذا التحديث، هناك أيضًا أدوات تخصيص جديدة وتغييرات كبيرة في التطبيقات المدمجة في هذه الهواتف التي تُستخدم يوميًا، مثل: تطبيق الصور والرسائل والملاحظات، كما حصل تطبيق التذكيرات (Reminders) أيضًا على مجموعة من المزايا والتحسينات في iOS 18 وسنذكر منها ما يلي:

1- التكامل مع تطبيق التقويم:

من التغييرات التي طرأت على تطبيق التذكيرات في نظام iOS 18 إمكانية إنشاء التذكيرات وإدارتها بالكامل من تطبيق التقويم، وهذا يعني الجمع بين أحداث التقويم والتذكيرات في تطبيق واحد؛ مما يساعد في تقديم فكرة عامة عن جميع مهامك اليومية من تطبيق واحد، ومع ذلك لن تتوفر جميع مزايا تطبيق التذكيرات داخل التقويم، أي أن تطبيق التذكيرات لن يختفي، ولكن سيصبح بإمكان المستخدم إدماج مهامه اليومية المدرجة في تطبيق التذكيرات في جدول أعماله اليومي المضاف إلى تطبيق التقويم بسهولة.

2- مزايا Apple Intelligence:

ستصل إلى تطبيق التذكيرات مجموعة من مزايا Apple Intelligence في العام المقبل، ومن أبرز هذه المزايا أن المساعد الصوتي سيري المُحسّن سيكون قادرًا على إنشاء تذكيرات بعد فهم ما يظهر على شاشة هاتفك.

في السابق كان لدى سيري قدرة محدودة على فهم عبارة “ذكرني بهذا” ويمكنه في بعض الأحيان فهم ذلك وإنشاء تذكير، لكن في نظام iOS 18، سيتمكن سيري من فهم ما يظهر على الشاشة والمساعدة في إنشاء تذكيرات بسهولة، على سبيل المثال: إذا كنت تقرأ رسالة وصلتك عبر البريد الإلكتروني فإن سيري يمكنه معرفة أنك تقرأ رسالة عبر البريد الإلكتروني وسيفهم محتويات الرسالة، مثل: المعلومات المضمنة عن رحلة معينة أو أي معلومات أخرى، وعندما تقول “أضف هذا كتذكير” يمكن لسيري القيام بذلك، دون الحاجة إلى تعليمات أخرى.

3- تحديثات جديدة للقوائم الذكية:

ستدعم القوائم الذكية (Smart Lists) في نظام التشغيل iOS 18 مزية عرض المهام الفرعية، ففي السابق لم يكن من الممكن رؤية المهام الفرعية مباشرة من داخل القائمة الذكية.

في نظام التشغيل iOS 17، إذا كانت لديك مهمة داخل قسم (اليوم) Today تتضمن ثلاث مهام فرعية، فلن ترى هذه المهام الفرعية وسترى فقط نصًا ينبهك بأن هذه المهمة تتضمن مهام فرعية، وإذا كنت تريد مزيدًا من التفاصيل عن المهام الفرعية؛ فسيتعين عليك النقر فوق زر (المعلومات) Info، ثم التمرير إلى الأسفل والنقر فوق المهام الفرعية.

وأما في نظام التشغيل iOS 18، فستصل مزية عرض المهام الفرعية إلى القوائم الذكية، سواء كنت تعمل داخل قسم (اليوم) Today أو قسم (المهام المجدولة) Scheduled؛ فستتمكن من رؤية جميع المهام الفرعية بسهولة.

الترقية الثانية للقوائم الذكية في iOS 18 هي إمكانية إعادة ترتيب الأقسام المختلفة لقائمة المهام في قسم اليوم (Today). افتراضيًا، ينظم هذا القسم التذكيرات ضمن مجموعات متعددة بطريقة معينة ولا يمكن للمستخدم تغيير ترتيب المجموعات، لكن في iOS 18، يمكنك إعادة ترتيب المجموعات بالطريقة التي تناسبك.

4- قائمة جديدة للتذكيرات المحذوفة:

سيتضمن تطبيق التذكيرات قائمة جديدة للمحذوفات تسمح لك باستعادة أي تذكير حذفته بالخطأ، وعلى غرار الطريقة التي يتعامل بها نظام التشغيل iOS مع الملفات المحذوفة في تطبيقي الملاحظات (Notes) والصور (Photos) ستظل التذكيرات المحذوفة متاحة لمدة قدرها 30 يومًا قبل إزالتها نهائيًا، وخلال هذه المدة يمكن للمستخدم استعادة أي تذكير حذفه.