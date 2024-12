القبض على الرئيس التنفيذي لتيليجرام.. ما الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء؟

يواجه القطاع التقني صدمة بعد اعتقال بافيل دوروف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة تيليجرام، في مطار لو بورجيه الفرنسي، فقد أثارت هذه الخطوة غير المسبوقة مخاوف بالغة بشأن مستقبل حرية التعبير والخصوصية في العصر الرقمي.

وقد أثارت هذه الخطوة أيضًا العديد من التساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء، وكيف ستؤثر هذه القضية في مستقبل منصة تيليجرام ومستخدميها؟

ندد العديد من المشاهير والسياسيين بخطوة اعتقال دوروف في فرنسا، وجاء في المقدمة إيلون ماسك، والسياسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، اللذان أعربا عن قلقهما العميق بشأن تداعيات هذا الاعتقال على الحريات المدنية.

وتعليقًا على هذه الخطوة نشر ماسك تغريدة في موقع إكس، قال فيها: “وجهة نظر: عندما يأتي عام 2030 في أوروبا، قد تُعدم بسبب إعجابك بميم (منشور كوميدي)”. في إشارة ساخرة إلى القيود الصارمة التي تطبقها أوروبا على حرية التعبير.

POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme https://t.co/OkZ6YS3u2P

كما دعا في تغريدات منفصلة إلى حرية التعبير وإطلاق سراح دوروف، تحت وسم (FreePavel#). وهو ما أكده السياسي الأمريكي كينيدي جونيور، الذي نشر تغريدة منفصلة قال فيها: “قبضت فرنسا توًّا على بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تيليجرام المشفرة وغير الخاضعة للرقابة.. هذا الحدث يبرز الحاجة الملحة إلى حماية حرية التعبير في هذا الوقت الحساس أكثر من أي وقت مضى”.

كما انضم إلى موجة استنكار خبر الاعتقال، سياسيون فرنسيون مثل: فلوريان فيليبو، الذي عبر عن استيائه الشديد من هذا القرار، متسائلًا بسخرية: “هل سيُعتقل إيلون ماسك إذا وطئت قدمه فرنسا غدًا بتهمة عصيان اللائحة الأوروبية للرقابة!”. وأضاف فيليبو أن هذا الإجراء يُظهر وجهًا قبيحًا لفرنسا، داعيًا إلى التخلص من هذه السياسات المتشددة.

À l’aéroport du Bourget, le PDG et fondateur du réseau social #Telegram a été arrêté cette nuit par la police française, mis en détention provisoire et risque 20 ans de prison !

بافيل دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، هو رجل أعمال روسي، ويُطلق عليه أحيانًا لقب (مارك زوكربيرج روسيا)، إذ اشتهر اسمه أول مرة عندما شارك في تأسيس منصة (فكونتاكتي) VKontakte – التي تُعرف باسم (VK) – في عام 2006، والتي سرعان ما تحولت إلى أكبر شبكة تواصل اجتماعي في روسيا، وكان يطلق عليها اسم (فيسبوك روسيا).

وفي عام 2013، أسس دوروف وشقيقه نيكولاي، وهو مبرمج وعالم رياضيات، تطبيق تيليجرام، الذي يبلغ عدد مستخدميه النشطين حاليًا أكثر من 900 مليون مستخدم، لذلك يُعدّ واحدًا من أكثر تطبيقات المراسلة شعبية على مستوى العالم.

ولكن في عام 2014، بدأ بافيل دوروف صراعًا مع الحكومة الروسية بعد رفضه الامتثال لمطالبها بتسليم بيانات المجموعات المعارضة التي تستخدم منصة (VK) عند اشتعال الأحداث السياسية في أوكرانيا.

وبعد تزايد ضغوط الحكومة الروسية عليه، غادر دوروف روسيا في العام نفسه، وباع حصته في منصة (VK)، ثم بدأ رحلة البحث عن ملاذ آمن لتأسيس مقر لشركة (تيليجرام)، إذ استقر في برلين ولندن وسنغافورة وسان فرانسيسكو قبل اختيار دبي في عام 2017، التي أشاد ببيئة الأعمال فيها وحيادها، والتي يقع فيها مقر الشركة الرئيسي حاليًا.

واشتهر دوروف بدفاعه الشديد عن الخصوصية الرقمية وحرية التعبير، وقدرت فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، حصل دوروف على الجنسية الفرنسية في أغسطس/آب من عام 2021، لكنه يعيش في دبي حاليًا.

حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية واضحة ومؤكدة حول الأسباب المباشرة لاعتقال بافيل دوروف في فرنسا، ولكن وفقًا لما نقلته وكالات أنباء عالمية عن وسائل إعلام فرنسية محلية، جاء هذا الإجراء بناءً على مذكرة اعتقال في إطار تحقيقات أولية تتعلق باتهامات حول تهاون منصة تيليجرام في ضبط المحتوى، وعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من الأنشطة الإجرامية المحتملة.

وقالت (فرانس برس) إن وكالة (أوفمين) Ofmin الفرنسية، وهي وكالة أُنشئت لمكافحة العنف ضد القاصرين، أصدرت مذكرة اعتقال لدوروف ليُحقق معه في جرائم مزعومة تُجرى عبر منصة تيليجرام تتضمن الاحتيال والاتجار بالمخدرات والتنمر الإلكتروني والجريمة المنظمة والترويج للإرهاب، إذ يُتهم دوروف بالفشل في اتخاذ إجراءات للحد من الاستخدام الإجرامي لمنصته.

وأدانت منصة تيليجرام في بيان رسمي هذا الإجراء، مشيرةً إلى أن تحميل المنصة أو مالكها مسؤولية أي إساءة استخدام لها يُعدّ أمرًا غير منطقي.

وأكدت المنصة التزامها بالقوانين الأوروبية، ومنها قانون الخدمات الرقمية. وأضاف البيان أن دوروف ليس لديه ما يخفيه، وأعربت المنصة عن أملها تسوية هذه المسألة بسرعة.

⚖️ Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act — its moderation is within industry standards and constantly improving.

✈️ Telegram's CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe.

😵‍💫 It is absurd to claim that a platform or its owner…

— Telegram Messenger (@telegram) August 25, 2024