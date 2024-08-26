اتهامات لجوجل بإجبار أصحاب المواقع على استخدام محتواهم في الذكاء الاصطناعي

أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير أخير بأن جوجل تستغل هيمنتها في مجال محركات البحث لتعزيز مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي، مما يضع أصحاب المواقع والناشرين أمام خيار صعب: إما السماح باستخدام محتواهم في إجابات الذكاء الاصطناعي أو المخاطرة بفقدان تصنيفهم في نتائج البحث.

وتعتمد جوجل على الزاحف الخاص بها “Googlebot” لعمليات البحث والإجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI Overviews، ويمكن لأصحاب المواقع استخدام وسم يُدعى “nosnippet” لمنع أجزاء من محتواهم من الظهور في إجابات الذكاء الاصطناعي، ولكن ذلك في الوقت نفسه يهدد ظهور محتواهم في نتائج البحث بنحو عام.

ويعتمد العديد من أصحاب المواقع على الزوّار القادمين من محرك بحث جوجل، ولا يمكنهم تحمل تكلفة حظر الزاحف الخاص بجوجل كاملًا.

ويُقال إن حظر زاحف الذكاء الاصطناعي فقط ليس حلًا؛ لأن إجابات الذكاء الاصطناعي تعتمد على الزاحف الرئيسي.

وصرّح متحدث باسم جوجل لبلومبرغ بأن “Googlebot” يتحكم في نتائج الذكاء الاصطناعي، نظرًا إلى ارتباط الذكاء الاصطناعي بمحرك البحث بنحو وثيق.

وتشير تقارير إلى أن جوجل أوقفت محادثاتها مع الناشرين بشأن صفقات محتملة لترخيص محتواهم لاستخدامه في إجابات الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، تعمل شركات مثل OpenAI و Perplexity بالإضافة إلى آبل على تقديم تعويضات للناشرين مقابل استخدام محتواهم، سواء من خلال الدفع المباشر أو مشاركة عائدات الإعلانات.

ويمكن أن تكون صفقات ترخيص المحتوى مكلفة لجوجل، وسوف يستفيد منها أصحاب المواقع الكبيرة لتعويضهم عن ظهور المحتوى في إجابات الذكاء الاصطناعي ونقص عدد الزوّار المحوّلين من محرك البحث بالطريقة التقليدية، كما أن صفقات ترخيص المحتوى لن تكون مفيدة على الإطلاق لأصحاب المواقع المتوسطة والصغيرة.

ومن أمثلة التأثيرات السلبية لهذه التغييرات صفقة جوجل مع منصة التواصل الاجتماعي Reddit التي بلغت قيمتها 60 مليون دولار، وهي صفقة تهدف إلى حصول جوجل على محتوى للذكاء الاصطناعي من المنصة بتكلفة قليلة، لكن نتيجةً لذلك تصدرت صفحات Reddit، التي تحتوي على روابط للمصادر الأصلية، نتائج البحث بنحو غير عادل على حساب المحتوى الأصلي للناشرين.

ومن جهة أخرى، صعّبت هذه الصفقة على الشركات الناشئة شراء بيانات Reddit بأسعار معقولة، إذ أصبح Reddit الآن يحظر زاحفي محركات البحث الأخرى، مما جعل محتواه حصريًا لمحرك بحث جوجل دون غيره، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الإنترنت.