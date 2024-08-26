أمازون توقف ميزة أساسية في جهاز Echo Show 8 وسط استياء عملائها

تستعد شركة أمازون لعرض إعلانات في جهاز Echo Show 8 Photos Edition بعد إيقاف خدمة PhotosPlus التي كانت تتيح للمستخدمين تحميل صورهم الشخصية وعرضها في الجهاز، وفقًا لرسائل بريد إلكتروني أرسلتها الشركة للعملاء.

وأبلغت أمازون عملاءها الذين يمتلكون جهاز Echo Show 8 بأن اشتراكات PhotosPlus ستنتهي في الثاني عشر من سبتمبر، وسيتوقف دعم ميزة الصور بنحو كامل في الثالث والعشرين من الشهر نفسه، وهو ما أثار استياء أولئك العملاء، إذ اشترى بعضهم الجهاز لأجل تلك الميزة الأساسية.

وبعد ذلك، سيتعين على المستخدمين تحميل صورهم عبر خدمة Amazon Photos باستخدام سعة تخزين قدرها 25 جيجابايت، ولكن مع ظهور الإعلانات على شاشة الجهاز الرئيسية.

وكانت ميزة PhotosPlus، التي تبلغ تكلفتها دولارين شهريًا، تتيح للمستخدمين عرض صورهم الخاصة على الشاشة الرئيسية للجهاز، مما يحوّل الجهاز إلى إطار صور رقمي، وكانت الشاشة تعرض الصور بالتتابع كل 30 ثانية، ويمكن إبقاء الميزة مفعلة بنحو دائم إذا كانت البطارية مشحونة.

وأزالت أمازون أي إشارة إلى اشتراك PhotosPlus من موقعها الإلكتروني، كما توقفت عن بيع جهاز Echo Show 8 Photos Edition الذي طرحته العام الماضي، وهو إصدار من سلسلة أجهزة Echo Show التي تنتجها شركة أمازون، ويتميز هذا الجهاز بشاشة ذكية قياسها 8 إنشات، ويجمع بين مزايا المساعد الصوتي أليكسا والتحكم الذكي في المنزل مع التركيز بنحو خاص على عرض الصور الشخصية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات كبيرة تواجه أمازون مع أجهزة أليكسا، إذ تشير التقارير إلى أن أمازون تكبدت خسائر تتجاوز 25 مليار دولار بين عامي 2017 و2021. وفي محاولة لتعويض هذه الخسائر، قلّصت أمازون مكافآت المطورين العاملين على تلك الأجهزة، كما تعمل الشركة على تطوير نسخة متقدمة من المساعد الصوتي “أليكسا” اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي في مقابل اشتراك شهري.