أفضل الهواتف القابلة للطي في عام 2024

أصبح سوق الهواتف القابلة للطي تنافسيًا بنحو كبير، وبدأت العديد من الشركات بالدخول إلى هذا السوق بإصدارات مختلفة، ولم تَعُد سامسونج هي الشركة الوحيدة البارزة في هذا السوق، فقد تميزت شركة جوجل في هذا العام مع هاتف Pixel 9 Pro Fold الذي يتضمن تحسينات جذرية في التصميم وبعض المواصفات الأساسية مما جعله من أبرز الهواتف القابلة للطي، وهناك أيضًا شركة موتورولا التي تُحسّن هواتفها القابلة للطي من فئة Razr كل عام، ومن ناحية أخرى، دخلت شركة ون بلس هذا السوق العام الماضي بهاتف OnePlus Open.

فإذا كنت تفكر في شراء هاتف قابل للطي، فستجد العديد من الخيارات المتاحة، وسنذكر فيما يلي 5 من أبرز الهواتف القابلة للطي التي يمكنك الاختيار منها:

1- هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6:

Galaxy Z Fold6 من أحدث وأفضل الهواتف القابلة للطي، ويمتاز بالعديد من المزايا، وأبرزها: الهيكل النحيف والخفيف الوزن، فهذا الهاتف أنحف وأخف وزنًا من هواتف سامسونج القابلة للطي السابقة.

يدعم هاتف Galaxy Z Fold6 مزايا Galaxy AI وهي مشابهة لتلك الموجودة في سلسلة Galaxy S24، بالإضافة إلى أن بعض المزايا توفر تجربة مميزة عند استخدامها في هذا الهاتف بفضل تصميمه القابل للطي، على سبيل المثال: يمكن الوصول إلى Google Gemini من الشاشة الخارجية، وتعزز الشاشة الداخلية الكبيرة الحجم تجربة استخدام مزية Sketch to Image التي تحوّل رسوماتك العادية إلى رسوم احترافية.

المواصفات الأساسية:

حجم الشاشة الرئيسية الداخلية: 7.6 بوصات.

حجم الشاشة الخارجية: 6.3 بوصات.

المعالج: Snapdragon 8 Gen 3.

ذاكرة الوصول العشوائي: 12 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

ولتتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy Z Fold6 الجديد من سامسونج“.

2- هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold:

يأتي هذا الهاتف مع العديد من التحسينات مقارنةً بالطراز السابق؛ مما يجعله منافسًا قويًا لهاتف Galaxy Z Fold6؛ إذ يضم هذا الهاتف أكبر شاشة متوفرة في الهواتف الذكية وتأتي بمقاس قدره 8 بوصات، ويعمل هاتف Pixel 9 Pro Fold بمعالج Tensor G4 الأكثر كفاءة حتى الآن من جوجل، ويتضمن مجموعة من مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويتضمن روبوت Gemini المدمج الذي يحل محل مساعد جوجل التقليدي.

يحتوي Pixel 9 Pro Fold على بطارية تبلغ سعتها 4650 ميلّي أمبير في الساعة. ويمكن أن يستمر هذا الهاتف بالعمل لأكثر من 24 ساعة بشحنة واحدة وما يصل إلى 72 ساعة مع تفعيل وضع حفظ الطاقة (Extreme Battery Saver).

المواصفات الأساسية:

حجم الشاشة الرئيسية الداخلية: 8 بوصات.

حجم الشاشة الخارجية: 6.3 بوصات.

المعالج: Google Tensor G4.

Google Tensor G4. ذاكرة الوصول العشوائي: 16 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

ولتتعرّف أبرز الفروق بين هذا الهاتف وهاتف Galaxy Z Fold6، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي Pixel 9 Pro Fold و Galaxy Z Fold6“.

3- هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 مع تحسينات متعددة مقارنةً بالطراز السابق، وأبرز هذه التحسينات يتعلق بالكاميرا الرئيسية التي أصبحت تتضمن مستشعرًا بدقة قدرها 50 ميجابكسل بدلًا من الدقة التي قدرها 12 ميجابكسل المتوفرة في جميع طرز Flip السابقة، وهذا يعني صورًا أكثر وضوحًا، كما أن أداء كاميرات Z Flip6 مميز في الإضاءة المنخفضة.

تشمل التحسينات الأخرى في Galaxy Z Flip6 التصميم المتين وبعض مزايا Galaxy AI الجديدة المتوافقة مع تصميم الهاتف، مثل: مزية المترجم التي تستفيد من الشاشات المزدوجة لتُظهر لكل شخص ترجمة إلى لغته لحظيًا على الشاشة المقابلة له.

المواصفات الأساسية:

حجم الشاشة الرئيسية الداخلية: 6.7 بوصات.

حجم الشاشة الخارجية: 3.4 بوصات.

المعالج: Snapdragon 8 Gen 3.

ذاكرة الوصول العشوائي: 12 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت.

ولتتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy Z Flip6 الجديد من سامسونج”.

4- هاتف موتورولا Razr 50 Ultra 2024:

أجرت موتورولا تحسينات كبرى على هاتفها Razr 50 Ultra 2024، إذ يضم شاشة خارجية تأتي بمقاس قدره 4 بوصات، وهي أكبر من شاشة الإصدار السابق التي يبلغ مقاسها 3.6 بوصات، كما يركز الهاتف في التخصيص من خلال إتاحة المزيد من الأدوات للاختيار منها وإضافتها إلى الشاشة الخارجية.

وعلى عكس شاشة هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 الخارجية تمتاز شاشة هذا الهاتف بأنها تسمح بتشغيل أي تطبيق مثبت على هاتفك دون الحاجة إلى فتح الجهاز؛ مما يسُهّل فعل العديد من الأشياء على الشاشة الخارجية، مثل: الوصول إلى خرائط جوجل ومشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب واللعب بألعاب الفيديو وغير ذلك.

يحتوي هذا الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا ثانية مقرّبة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويتفوق هاتف موتورولا على هاتف سامسونج بدقة الكاميرا الأمامية، فهو يضم كاميرا أمامية تبلغ دقتها 32 ميجابكسل، وأما الكاميرا الأمامية في هاتف سامسونج فتبلغ دقتها 10 ميجابكسل.

المواصفات الأساسية:

حجم الشاشة الرئيسية الداخلية: 6.9 بوصات.

حجم الشاشة الخارجية: 4 بوصات.

المعالج: Snapdragon 8s Gen 3 .

Snapdragon 8s Gen 3 ذاكرة الوصول العشوائي: 8 أو 12 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت.

ولتتعرّف أبرز الفروق بين هذا الهاتف وهاتف Galaxy Z Flip6، يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Flip6 و Motorola Razr 50 Ultra“.

5- هاتف Nubia Flip 5G:

يُعدّ هاتف Nubia Flip 5G محدود المزايا مقارنةً بالهواتف القابلة للطي الأخرى في القائمة، ولكنه يمتاز بتصميم أنيق ويضم شاشة داخلية كبيرة يبلغ مقاسها 6.9 بوصات.

يحتوي هذا الهاتف على كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل، كما يحتوي Nubia Flip 5G على بطارية تبلغ سعتها 4310 ميلّي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 33 واطًا.

المواصفات الأساسية:

حجم الشاشة الرئيسية الداخلية: 6.9 بوصات.

حجم الشاشة الخارجية: 1.43 بوصة.

المعالج: Snapdragon 7 Gen1.

ذاكرة الوصول العشوائي: 8 أو 12 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت.

ولتتعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف Nubia Flip 5G القابل للطي الجديد.. إليك المواصفات والسعر“.