إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد متميز وكبير الحجم فعليك التفكير في هاتفي Pixel 9 Pro XL و iPhone 15 Pro Max؛ لأنهما من أقوى وأفضل الهواتف الذكية في الوقت الحالي وكلاهما قادران على التعامل مع جميع المهام الكثيفة بسلاسة.

كلا الهاتفين يعملان بمعالجات حديثة وقوية، ويحتويان على كاميرات احترافية فائقة الأداء، ويتمتعان بشاشات عالية الدقة والسطوع ويدعمان العديد من المزايا المعززة لتجربة الاستخدام، ومع ذلك يتفوق هاتف جوجل على هاتف آيفون في بعض المزايا التي قد تدفع العديد من الأشخاص إلى اختياره بدلًا من هاتف آيفون 15 برو ماكس.

إليك ثلاث مزايا يتفوق بها هاتف جوجل Pixel 9 Pro XL على هاتف iPhone 15 Pro Max:

1- يدعم تحديثات النظام لمدة تبلغ سبع سنوات:

من المزايا الرئيسية التي يتمتع بها هاتف جوجل Pixel 9 Pro أنه سيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لمدة تبلغ 7 سنوات، وهذه المزية يتفوق بها على معظم الهواتف الأخرى.

وأما هاتف iPhone 15 Pro Max فسيحصل على دعم طويل أيضًا لكنه يقل عن سبع سنوات، إذ تقدم آبل عادةً دعمًا طويلًا لهواتفها لا يقل عن 5 سنوات.

2- يضم كاميرا أمامية عالية الدقة:

يمتاز هاتف Pixel 9 Pro XL بكاميرا أمامية تأتي بدقة قدرها 42 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي، وهي ترقية كبيرة مقارنةً بالكاميرا الأمامية في Pixel 8 Pro السابق التي تأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. وأما هاتف iPhone 15 Pro Max فيحتوي على كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي أيضًا.

ومع أن الدقة ليست الشيء الوحيد المهم الذي يؤثر في أداء الكاميرا وجودة الصور، فإن الصور الشخصية التي ينتجها هاتف Pixel 9 Pro XL تبدو أكثر تميزًا من تلك التي ينتجها هاتف iPhone 15 Pro Max.

3- يتضمن مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي:

يتضمن هاتف جوجل الجديد القابل للطي مجموعة من مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساعدك في تحرير الصور بطريقة احترافية، مثل:

مزية Add Me التي تسمح لك بإدماج صورتين معًا للحصول على صورة جماعية تتضمن جميع الأشخاص، حتى الشخص الذي يلتقط الصورة.

مزية Auto Frame التي تساعدك في إعادة تأطير صورتك تلقائيًا، وتقترح أفضل طريقة لاقتصاصها.

مزية Reimagine التي تتيح لك تحديد جزء معين من صورتك تريد تعديله أو تغييره، ثم وصف التغييرات التي تريدها، وستطبقها هذه المزية فورًا.

بالإضافة إلى ذلك، يحل Gemini محل Google Assistant ليصبح المساعد الصوتي الافتراضي في هاتف Pixel 9 Pro XL مما يتيح لك الوصول إلى مساعد صوتي أكثر ذكاءً، كما يوفر Gemini تجربة محادثة محسنة؛ إذ يمكنك التحدث معه كما لو كان شخصًا.

يمكنك أيضًا استخدام Gemini للحصول على معلومات عن العناصر الظاهرة على شاشة هاتفك، على سبيل المثال: يمكن للمستخدمين طرح أسئلة عن مقطع فيديو يشاهدونه على يوتيوب.

وأما هاتف iPhone 15 Pro Max فستصله مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) في إصدار iOS 18 القادم هذا الخريف، وبعضها سيصل في العام القادم.