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مزايا جديدة قادمة إلى تطبيق الهاتف في نظام iOS 18

25 أغسطس 2024آخر تحديث: 25 أغسطس 2024
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25 أغسطس 2024آخر تحديث: 25 أغسطس 2024
أقل من دقيقة
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