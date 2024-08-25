مايكروسوفت تطلق أجهزة “Surface” المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق أحدث إصدارات أجهزة (Surface) في دولة الإمارات، وهما: (سيرفس برو 11) Surface Pro 11، و(سيرفس لابتوب 7) Surface Laptop 7، اللذان صُمما لتلبية احتياجات المستخدمين في عصر الذكاء الاصطناعي. ويمثل هذان الجهازان قفزة نوعية في عالم الحوسبة، إذ يوفران تجربة مستخدم سلسة وفعالة مدعومة بأحدث التقنيات.

وقد صُمم هذان الجهازان ليكونا في طليعة الحواسيب الشخصية التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، إذ يعتمدان على معالجات فائقة السرعة قادرة على إجراء أكثر من 40 تريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل الجهازان مع أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من المزايا المبتكرة، التي تشمل:

مزية (Recall): التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى أي محتوى ظهر في الشاشة سابقًا عبر البحث.

التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى أي محتوى ظهر في الشاشة سابقًا عبر البحث. مزية (المشارك الإبداعي) Cocreator: التي تتيح إنشاء الصور وتعديلها لحظيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

التي تتيح إنشاء الصور وتعديلها لحظيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي. مزية (Live Captions): التي تتيح ترجمة الفيديوهات المباشرة أو المسجلة سابقًا إلى أكثر من 44 لغة، بما يشمل: اللغة العربية والإنجليزية.

وتُعدّ أجهزة (Surface Pro 11)، و(Surface Laptop 7) الجديدة جزءًا من مجموعة (Copilot+ PC)، وهي مجموعة أجهزة مصممة خصوصًا للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وتقديم تجربة مستخدم سلسة وفعالة.

1- جهاز (Surface Pro 11):

يقدم جهاز (Surface Pro 11) الجديد تجربة مستخدم فريدة تجمع بين قوة الحوسبة ومرونة التصميم. وبفضل تصميمه النحيف والخفيف الوزن، يُعدّ (Surface Pro 11) هو الجهاز المثالي للأشخاص الذين يتنقلون باستمرار، إذ يمكن استخدامه بسهولة كجهاز لوحي أو حاسوب محمول.

ويأتي هذا الجهاز مزودًا بخيارين من معالجات سناب دراجون الجديدة، وهما: (X Elite) ، و(X Plus) اللذان يوفران أداءً قويًا تصل نسبة سرعته إلى 90% أكثر من جهاز (سيرفس برو 9).

كما يتميز الجهاز بشاشة (OLED) اختيارية توفر جودة صورة استثنائية، وببطارية تدوم حتى 14 ساعة من العمل المتواصل. ويدعم هذا الجهاز أيضًا أحدث الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi 7)، مع إمكانية توصيله بثلاث شاشات بدقة تبلغ 4k في الوقت نفسه، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في المكتب أو لأداء المهام التي قد تتطلب العرض عبر شاشات كبيرة، لتعظيم الإنتاجية دون الالتزام بمكانٍ محدد.

ويُعدّ جهاز (Surface Pro 11) الجديد من مايكروسوفت جهازًا مثاليًا للمحترفين الذين يبحثون عن جهاز قوي وخفيف الوزن ومحمول، فهو يجمع بين أفضل ما في عالم الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، مما يجعله الخيار الأمثل للأشخاص الذين يعملون في أي مكان وفي أي وقت.

2- جهاز (Surface Laptop 7):

يقدم جهاز (Surface Laptop 7) الجديد تجربة مستخدم ثورية مصممة لتعزيز الإنتاجية والإبداع، إذ أعادت مايكروسوفت تصميم هذا الجهاز بالكامل لتلبية أكثر احتياجات المستخدمين تطلبًا، حيث يجمع بين قوة المعالجات الحديثة وذكاء تقنيات (Copilot)، مما يوفر أداءً سريعًا وسلسًا.

يتميز جهاز (Surface Laptop 7) بشاشة جديدة أكثر سطوعًا وإطارات رفيعة للغاية، مما يوفر مساحة عرض أكبر وتجربة مشاهدة غامرة.

ويعمل هذا الجهاز أيضًا بمعالجات سناب دراجون الجديدة (X Elite)، و(X Plus)، مما يضمن أداءً سريعًا وسلسًا حتى في أثناء تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي وتجارب Copilot.

كما يتميز الجهاز بدعمه أحدث شبكات Wi-Fi 7، مما يوفر اتصالاً سريعًا ومستقرًا، ويعمل ببطارية تدوم لمدة تصل إلى 22 ساعة دون الحاجة إلى الشحن.

لذلك يُعدّ (Surface Laptop 7) هو الجهاز المثالي للمحترفين الذين يبحثون عن جهاز قوي ومبتكر، فهو يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، مما يجعله الخيار الأمثل للأشخاص الذين يرغبون في تحقيق أقصى استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أمان لا مثيل له بفضل شريحة (Pluton):

تقدم مايكروسوفت مستوى جديدًا من الأمان في أجهزة (Surface Pro)، و (Surface Laptop) الجديدة بفضل تفعيل شريحة الأمان (Microsoft Pluton) افتراضيًا في جميع أجهزة (Copilot+ PCs)، وهي عبارة عن شريحة أمان طورتها مايكروسوفت وتُدمج في وحدة المعالجة المركزية بهدف تعزيز مستوى الحماية في الحواسيب، إذ تعمل هذه الشريحة كحصن رقمي يحمي بياناتك من التهديدات المختلفة، مثل: الفيروسات والبرامج الضارة وهجمات الاختراق.

ولكن، كيف تحمي شريحة (Pluton) بياناتك في هذه الأجهزة؟

تعزيز الأمان: تهدف الشريحة إلى تقوية طبقات الحماية في الأجهزة، مما يجعل اختراقها أكثر صعوبة.

تهدف الشريحة إلى تقوية طبقات الحماية في الأجهزة، مما يجعل اختراقها أكثر صعوبة. حماية البيانات الحساسة: تعمل على حماية البيانات الشخصية والمالية والمهنية مثل: بيانات تسجيل الدخول والهويات والبيانات الشخصية ومفاتيح التشفير، مما يجعل من الصعب للغاية الوصول إليها أو سرقتها.

تعمل على حماية البيانات الشخصية والمالية والمهنية مثل: بيانات تسجيل الدخول والهويات والبيانات الشخصية ومفاتيح التشفير، مما يجعل من الصعب للغاية الوصول إليها أو سرقتها. منع الهجمات: تساعد في منع الهجمات التي تستهدف سرقة البيانات أو التحكم في الجهاز.

تساعد في منع الهجمات التي تستهدف سرقة البيانات أو التحكم في الجهاز. الحماية من البرمجيات الضارة: تساهم في اكتشاف أي برمجيات ضارة وحذفها قبل أن تسبب أي ضرر، وحتى حتى في حالة استيلاء شخص ما على جهازك، فإن بياناتك ستظل محمية بفضل شريحة (Pluton).

علاوة على ذلك، تدعم أجهزة مايكروسوفت الجديدة مزية Windows Hello للمصادقة البيومترية، التي تتيح لك تسجيل الدخول إلى الجهاز باستخدام بصمة إصبعك أو خاصية تعرف الوجه بدلًا من كلمة المرور، توفر تقنية ESS طبقة إضافية من الأمان لبياناتك البيومترية، وذلك عن طريق تشفيرها وحفظها بشكل آمن داخل الجهاز، مما يجعل من الصعب الوصول إليها أو سرقتها حتى لو اُخترق الجهاز.

التوفر والأسعار:

ستتوفر أجهزة (Surface Pro 11)، و(Surface Laptop 7) الجديدة من مايكروسوفت في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من يوم 27 من أغسطس الجاري.

أسعار الجهازين:

جهاز (Surface Pro 11): يبدأ بسعر قدره 4,099 درهمًا إماراتيًا.

يبدأ بسعر قدره 4,099 درهمًا إماراتيًا. جهاز (Surface Laptop 7): يبدأ بسعر قدره 3,999 درهمًا إماراتيًا.