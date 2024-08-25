كيفية تحقيق أقصى استفادة من هواتف جوجل Pixel 9 الجديدة

تأتي سلسلة هواتف جوجل Pixel 9 الجديدة مع العديد من التحسينات والمزايا الجديدة مقارنةً بسلسلة Pixel 8 التي صدرت العام الماضي؛ فقد حصل الطراز الأساسي Pixel 9 على ترقية كبيرة في العدسة الفائقة الاتساع التي أصبحت دقتها تبلغ 48 ميجابكسل كما أصبحت سعة ذاكرة الوصول العشوائي تبلغ 12 جيجابايت، وأما طراز Pro فيتوفر بحجمين، هما: Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL وتحتوي هواتف Pro على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت ونظام كاميرا ثلاثي العدسات يتمتع بمواصفات قوية.

فإذا كنت تخطط لشراء واحد من هواتف جوجل Pixel 9 الجديدة فهناك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها لضمان تحقيق أقصى استفادة من هاتفك، وسنذكر من هذه الطرق ما يلي:

1- تخصيص الشاشة الرئيسية وشاشة القفل:

تتيح لك هواتف جوجل Pixel الجديدة تخصيص شاشة القفل والشاشة الرئيسية لتغيير شكل الساعة والألوان، وفي نظام أندرويد 14 الذي يعمل به هذا الهاتف، هناك بعض أنماط الساعة الجديدة لشاشة القفل، وخلفيات منشأة بالذكاء الاصطناعي، وأيقونات تناسب مخطط الألوان العام الذي تختاره، مع إمكانية تغيير اختصارات شاشة القفل، وتخطيط شبكة التطبيقات، كما يمكنك أيضًا الاختيار من مجموعة خلفيات الشاشة الأساسية أو حتى استخدام صورك الخاصة.

ولتغيير مظهر الشاشة الرئيسية وشاشة القفل في هواتف Pixel 9؛ انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الخلفية والتصميم) Wallpaper & Style، ثم ابدأ بإجراء التغييرات التي تريدها.

2- استخدم تطبيق Pixel Weather الجديد:

أضافت شركة جوجل تطبيقًا مستقلًا وجديدًا للطقس إلى سلسلة Pixel 9، وقد أطلقت عليه اسم Pixel Weather، وهذا التطبيق الجديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويمنح المستخدمين تقريرًا عن الطقس مصمم بالذكاء الاصطناعي.

يمتاز تطبيق Pixel Weather بأنه قابل للتخصيص، وتوجد مربعات تتضمن توقعات عن الطقس ومربعات أخرى صغيرة تتضمن بعض المقاييس مثل: نسبة هطول الأمطار وسرعة الرياح ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية وغير ذلك، وبإمكانك تحريك هذه المربعات الصغيرة بالسحب والإفلات، حتى تتمكن من وضع المربعات المهمة في الجهة العلوية لتسهيل رؤيتها.

3- احصل على أقصى استفادة من الشاشة:

تتميز هواتف Pixel 9 بشاشات OLED تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، لكن جوجل أوقفت ذلك افتراضيًا لتوفير عمر البطارية. فإذا كنت تفضل التمرير السلس في أثناء استخدام هاتفك؛ ستحتاج إلى تفعيل معدل التحديث الذي يبلغ 120 هرتزًا، وللقيام بذلك انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الشاشة) Display، وفعّل خيار (العرض السلس) Smooth display.

من ناحية أخرى، يمكنك تغيير دقة الشاشة في هواتف Pixel 9 Pro من الدقة العالية التي تبلغ 960 × 2142 بكسلًا، إلى الدقة الكاملة التي تبلغ 1280 × 2856 بكسلًا؛ إذ يكون خيار الدقة العالية مفعلًا تلقائيًا في هذه الهواتف، ولتفعيل الدقة الكاملة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الشاشة) Display، انقر فوق خيار (دقة الشاشة) Screen resolution، ثم فعّل الدقة الكاملة.

سيؤدي هذا الإجراء إلى استهلاك المزيد من طاقة البطارية، وقد تحتاج بعض التطبيقات إلى إعادة التشغيل بعد تغيير الدقة.

4- تشغيل مؤقت راحة اليد لتسهيل التقاط الصور الذاتية:

تأتي هواتف جوجل Pixel 9 Pro مزودة بكاميرا أمامية استثنائية تمتاز بدقة قدرها 42 ميجابكسل، ولكن في بعض الأحيان يكون النقر على زر الالتقاط دون إفساد جمال الصورة الذاتية أمرًا صعبًا.

ولحل هذه المشكلة، أضافت جوجل إلى هواتفها الجديدة مزية مؤقت راحة اليد التي تساعدك في التقاط صور ذاتية مميزة، فعند استخدام هذه المزية، كل ما عليك فعله هو إظهار راحة اليد أمام عدسة الكاميرا الأمامية، وبمجرد اكتشاف الكاميرا لها؛ يبدأ العد التنازلي لمدة ثلاث ثوانٍ ثم يلتقط الهاتف الصورة الذاتية.

تعمل هذه المزية بنحو أفضل في الإضاءة الجيدة؛ لذلك قد يكون من الصعب في بعض الأحيان تشغيلها إذا كان المكان مظلمًا. وللتحقق من تفعيل مزية مؤقت راحة اليد، ما عليك سوى فتح تطبيق الكاميرا، ثم النقر فوق أيقونة (الإعدادات) Settings في الزاوية اليسرى السفلية، ثم انقر فوق خيار (المزيد من الإعدادات) More settings، وتحقق من تفعيل خيار (مؤقت راحة اليد) Palm timer.

5- تحسين دقة الصور إلى 50 ميجابكسل في هواتف Pixel 9 Pro:

إذا كان لديك Pixel 9 Pro أو Pixel 9 Pro XL، فستحصل على إعدادات إضافية لتعزيز دقة الصور، وبنحو افتراضي تضبط دقة الصور على 12 ميجابكسل، مع أن العدسة الأساسية تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل في هذه الهواتف، ولكن إذا كنت تريد أعلى دقة ممكنة للصور في هذه الهواتف فيمكنك تغيير الدقة إلى 50 ميجابكسل، ولكن هذا سيؤدي أيضًا إلى الحصول على صور كبيرة الحجم تأخذ الكثير من مساحة التخزين.

ولتغيير الدقة افتح تطبيق الكاميرا في هاتف جوجل Pixel 9 Pro، واختر (إعدادات الصور) Photo Settings في الزاوية اليسرى السفلية، ثم انتقل إلى (الإعدادات المتقدمة) Pro settings، واختر (دقة 50 ميجابكسل) 50MP resolution.

6- استفد من اشتراك Gemini Advanced المجاني:

منحت جوجل الذين يحصلون على Pixel 9 Pro أو Pixel 9 Pro XL أو Pixel 9 Pro Fold عامًا مجانيًا من الوصول إلى Gemini Advanced. وأما أولئك الذين يمتلكون طراز Pixel 9 الأساسي فسيحصلون على نسخة تجريبية لمدة شهر واحد من Gemini Advanced.

يمكنك الاستفادة من Gemini Advanced للقيام بالعديد من المهام، مثل: الترجمة وكتابة النصوص والبرمجة، والحصول على أفكار جديدة، كما يمكنك الاستفادة منه في أثناء العمل باستخدام تطبيقات جوجل المكتبية.

يعد Gemini Advance جزءًا من خدمة Google One AI Premium الجديدة المأجورة التي تتضمن أيضًا مساحة تخزين سحابي تبلغ سعتها 2 تيرابايت يمكن مشاركتها مع ما يصل إلى خمسة أشخاص، بالإضافة إلى الاستخدام غير المحدود لمزية Magic Editor، ومزايا تحرير الصور الأخرى في تطبيق Google Photo، والمزيد من المزايا في تطبيق الاجتماعات (Google Meet)، وتطبيق التقويم (Google Calendar).