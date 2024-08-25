السلطات الفرنسية تعتقل الرئيس التنفيذي لتيليجرام

أفادت تقارير صحفية بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام، في مطار قريب من باريس يوم السبت.

وجاء ذلك بناءً على مذكرة اعتقال في إطار تحقيقات أولية تتعلق باتهامات حول تهاون التطبيق في ضبط المحتوى، وعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من الأنشطة الإجرامية المحتملة، وفقًا لما نقلته وكالات أنباء عالمية عن وسائل إعلام فرنسية محلية.

وأشارت التقارير إلى أن دوروف قُبض عليه عقب وصوله إلى مطار لو بورجيه على متن طائرة خاصة، وسط اتهامات بعدم تعاون تيليجرام مع السلطات الأمنية الفرنسية.

ومن المقرر أن يمثل دوروف أمام القضاء الفرنسي على خلفية الاتهامات الموجهة إلى تطبيقه.

يُذكر أن تطبيق تيليجرام يُعد من أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا على مستوى العالم، ويقترب عدد مستخدميه من مليار مستخدم نشط شهريًا، وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن التطبيق.

ويتميز تطبيق تيليجرام بتقديمه خدمات المراسلة الفورية مع تقنية التشفير من طرف إلى طرف، ودعمه إنشاء مجموعات تضم عشرات الآلاف من الأعضاء، مما يسمح بتداول واسع للمعلومات والمحتوى غير الخاضع للرقابة.

وتشير التقارير إلى أن التحقيقات الحالية تركز على “مخاوف تتعلق بعدم اتخاذ التطبيق إجراءات حازمة لمكافحة تهريب المخدرات، وتداول المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والأنشطة الاحتيالية”، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

ويعيش الملياردير الروسي الأصل بافيل دوروف في دبي حيث يقع مقر تيليجرام، وهو يمتلك الجنسية الفرنسية، وفقًا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وكان دوروف قد ترك روسيا في عام 2014 بعد رفضه الانصياع لمطالب الكرملين بإغلاق مجموعات المعارضة على شبكة VK التي أسسها أيضًا في سن الثانية والعشرين. ومنذ ذلك الحين، ركّز جهوده على تطوير تطبيق المراسلة الفورية تيليجرام الذي أطلقه مع شقيقه نيكولاي في عام 2013.

وأفاد دوروف حديثًا بأنه حاول الاستقرار في برلين ولندن وسنغافورة وسان فرانسيسكو قبل أن يختار دبي، التي أشاد “ببيئتها الاقتصادية وحيادها”، كما أن وجود مقر تيليجرام في دبي جعل التطبيق يتمتع بحرية نسبية في إدارة محتواه بعيدًا عن ضغوطات الحكومات الغربية على وجه التحديد.

وطالبت السلطات الروسية بالوصول إلى دوروف متهمةً فرنسا بعدم التعاون، إذ أفادت السفارة الروسية في باريس بأن الحكومة الفرنسية “تتجنّب الانخراط في حل هذه الأزمة”.

وفي سياقٍ متصل، علّق الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف على اعتقال دوروف قائلًا إنه ارتكب خطأً بمغادرته روسيا، واعتقاده أنه لن يضطر إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية.

وأثار اعتقال دوروف اهتمام إيلون ماسك الذي أعاد نشر مقطع فيديو سابق لدوروف يشيد فيه باستحواذ ماسك على منصة إكس (تويتر سابقًا)، وأعلن ماسك تضامنه مع دوروف بكتابة وسم “FreePavel”.