ابتكار جديد.. روبوتات تشعر باللمس مثل البشر دون الحاجة إلى جلد اصطناعي

تخيل عالمًا حيث تتفاعل الروبوتات مع البشر بطريقة طبيعية وسلسة، تمامًا كما نتفاعل مع بعضنا، لقد أصبح هذا العالم أقرب إلى الواقع بفضل ابتكار جديد في مجال الروبوتات.

وفقًا لدراسة جديدة نشرت في مجلة (Science Robotics)، ابتكر باحثون من مركز الفضاء الألماني نظامًا جديدًا يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي، ويتيح للروبوتات استشعار اللمس وتفسيره بدقة عالية، وذلك دون الحاجة إلى تغطية الروبوت بجلد اصطناعي مكلف ومعقد.

كيف يعمل النظام الجديد؟

استلهم الباحثون في مركز الفضاء الألماني آلية عمل النظام الجديد من الطريقة التي نشعر بها باللمس، فنحن نشعر باللمس بطريقتين رئيسيتين: الأولى من خلال الجلد، والثانية: من خلال المفاصل والعظام. تخيل أنك ضغطت برفق على إصبعك الصغير، ستشعر باللمسة أولًا في جلد إصبعك، ولكن إذا زادت قوة الضغط، فستشعر به أيضًا في مفاصلك وعظامك.

ومن خلال محاكاة الطريقة الثانية، تمكن الباحثون من تطوير نظام جديد للروبوتات لاستشعار اللمس، فبدلًا من تغطية الروبوت بجلد اصطناعي مزود بأجهزة استشعار بيومترية باهظة الثمن، قاموا بتجهيز ذراع الروبوت بستة أجهزة استشعار عالية الدقة قادرة على قياس أدنى ضغط وزاوية القوة بدقة متناهية.

وباستخدام خوارزميات متقدمة، يمكن للروبوت تحليل البيانات التي تجمعها هذه المستشعرات لتحديد مكان اللمس وطبيعته، وهذا يعني أن الروبوت يمكنه فهم الإشارات التي يرسلها إليه الإنسان من خلال اللمس، مثل رسم الحروف والأرقام أو الضغط على نقاط معينة.

ويقول ماجد إسكندر، الباحث في مركز الفضاء الألماني والمؤلف الرئيسي للدراسة: “يعني هذا النظام الجديد أن كل بوصة مربعة من الروبوت يمكن أن تتحول إلى شاشة تعمل باللمس، مما يسهل عملية إعطاء الأوامر للروبوت وتنفيذ المهام، ويحل ذلك مشكلة صعوبة التفاعل بين الإنسان والروبوت ويجعلها أكثر طبيعية وبديهية”.

ويمثل هذا النظام تطورًا كبيرًا في مجال تفاعل الإنسان والروبوت، إذ يوفر حلًا اقتصاديًا وعمليًا لمنح الروبوتات حاسة اللمس، ويُعدّ هذا الأمر مهمًا للغاية، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو تطوير روبوتات كبيرة الحجم، مثل الروبوتات الشبيهة بالإنسان، التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين.

ويمكن أن يساهم هذا التطور في ظهور جيل جديد من الروبوتات القادرة على التفاعل مع البشر بدقة وسلاسة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطبيقات واسعة النطاق في مختلف المجالات.

ويصف الدكتور كالوجيرو ماريا أودو، خبير الروبوتات، هذا التطور بأنه نقلة نوعية في مجال الروبوتات، وذلك بفضل الطريقة المبتكرة التي جمع بها الباحثون بين أجهزة الاستشعار المتطورة والنماذج الرياضية الدقيقة لرسم خريطة اللمس وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، فقد منح هذا التكامل الروبوتات فهمًا دقيقًا للمس.

ويرى الدكتور كالوجيرو أن تكلفة تطبيق هذا النظام الجديد في صناعة الروبوتات لن تكون عالية، إذ إن الجزء الأكبر من الاستثمار سيتجه نحو تطوير البرمجيات وليس الأجهزة، مما يجعل النظام خيارًا جذابًا للشركات. وهذا يعني أننا قد نشهد انتشارًا واسعًا لهذا النظام في السنوات القادمة، مما يساهم في تطوير روبوتات أكثر ذكاءً وقدرة على التفاعل مع البشر بشكل طبيعي.

أهم مزايا هذا النظام الجديد:

كفاءة عالية: يستخدم النظام عددًا أقل من أجهزة الاستشعار مقارنة بالجلد الاصطناعي، مما يجعله أكثر كفاءة من حيث التكلفة.

يستخدم النظام عددًا أقل من أجهزة الاستشعار مقارنة بالجلد الاصطناعي، مما يجعله أكثر كفاءة من حيث التكلفة. دقة عالية: يوفر النظام دقة عالية في تحديد مكان اللمسة ونوعها، مما يُمكن الروبوت من فهم نوايا الإنسان بشكل أفضل ويتفاعل معه بطريقة أكثر طبيعية وسلاسة.

يوفر النظام دقة عالية في تحديد مكان اللمسة ونوعها، مما يُمكن الروبوت من فهم نوايا الإنسان بشكل أفضل ويتفاعل معه بطريقة أكثر طبيعية وسلاسة. تفاعل أكثر سلاسة: يمكن استخدام أي جزء من ذراع الروبوت كواجهة تفاعلية، مما يسهل تفاعل الإنسان مع الروبوت.

يمكن استخدام أي جزء من ذراع الروبوت كواجهة تفاعلية، مما يسهل تفاعل الإنسان مع الروبوت. تطبيقات واسعة: يمهد هذا النظام الجديد الطريق لتطبيقات لا حصر لها في مجالات الروبوتات، مثل: الروبوتات التي تساعد في المنازل والمستشفيات، والروبوتات الصناعية، والروبوتات المستخدمة في استكشاف الفضاء.

التحديات المستقبلية:

يمثل هذا النظام خطوة مهمة في مجال تفاعل الإنسان والروبوت، لكنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من التطوير ليكون قابلًا للتطبيق في بيئات أكثر تعقيدًا، فهو حاليًا محدود بالتعامل مع نقطتي اتصال فقط في آن واحد، مما قد يمثل تحديًا في بيئات العمل المعقدة التي تتطلب تفاعلات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة المستشعرات المستخدمة في هذا النظام تُعدّ مرتفعة نسبيًا.

ومع ذلك، يرى الدكتور كالوجيرو أن المستقبل يحمل في طياته روبوتات تمتلك حاسة لمس أكثر تطورًا، وذلك من خلال إدماج أنظمة الاستشعار القائمة على الجلد مع تلك القائمة على المفاصل، مما يمنحها إحساسًا باللمس أكثر اكتمالًا، إذ يشبه هذا التكامل ما نراه في أجسادنا، حيث نستخدم كلا النظامين لتفاعلنا مع العالم من حولنا. وسيفتح هذا التكامل أيضًا آفاقًا جديدة لتطبيقات الروبوتات في مجالات مختلفة.

الخلاصة:

يمثل هذا الابتكار خطوة مهمة نحو تطوير روبوتات أكثر ذكاءً وقدرة على التفاعل مع البشر بشكل طبيعي. ومن المتوقع أن يؤدي إلى ثورة في العديد من المجالات، مما يغير الطريقة التي نعيش ونعمل بها.