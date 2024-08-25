أهم الأمور التي تنبغي مراعاتها قبل شراء قفل ذكي للمنزل

يُعد القفل الذكي إضافة مهمة لأي منزل خاصة المنازل التي تتضمن العديد من الأجهزة المنزلية الذكية، فهو يوفر العديد من المزايا مقارنة بالقفل التقليدي الذي نستخدمه جميعًا. ولكن قبل شراء قفل ذكي هناك بعض الأمور التي تنبغي مراعاتها، لضمان اختيار القفل المناسب لمنزلك واحتياجاتك، وسنذكر فيما يلي بعضًا من هذه الأمور:

1- البحث عن طراز متوافق مع منصة المنزل الذكي التي تستخدمها:

سواء كان القفل الذكي هو أول جهاز ذكي لديك في المنزل أو إضافة جديدة إلى مجموعة الأجهزة المنزلية الذكية الموجودة سابقًا لديك، فإن من أهم الأمور التي تنبغي مراعاتها قبل الشراء التحقق من أن القفل متوافق مع منصة المنزل الذكي التي تستخدمها. وتوجد حاليًا ثلاث منصات رئيسية للمنزل الذكي، هي: Google Home و Amazon Alexa و Apple HomeKit.

وعندما يكون القفل متوافقًا مع منصة المنزل الذكي التي تستخدمها، ستتمكن بسهولة من التحكم فيه من التطبيق الخاص بالمنصة، وفي كثير من الحالات يمكنك استخدام صوتك لقفل الباب أو فتحه، واستخدام القفل لأتمتة بعض المهام مع أجهزة ذكية أخرى. على سبيل المثال: باستخدام منصة Apple HomeKit، يمكنك أتمتة تشغيل الأضواء الذكية عند فتح باب المنزل باستخدام القفل الذكي.

2- التحقق من الرغبة في استخدام المفاتيح التقليدية:

يبحث العديد من الأشخاص عن قفل ذكي حتى يتمكنوا من استخدام هواتفهم الذكية أو ساعاتهم الذكية للتحكم في الباب من بُعد. وتأتي العديد من الأقفال الذكية المتوفرة في السوق مع لوحة لمس بسيطة للتحكم في القفل بدلًا من المفاتيح التقليدية. ولكن إذا كنت تريد الاستمرار باستخدام المفاتيح، فهناك عدد من الخيارات المتاحة.

إذ تتوفر بعض الأقفال الذكية التي تسمح لك باستخدام المفاتيح التقليدية ولا تعتمد فقط على شاشة تعمل باللمس، وهذا الخيار قد يكون مناسبًا لبعض الأشخاص.

3- اختر الطريقة المناسبة للتفاعل مع القفل الذكي:

هناك العديد من الطرق للتفاعل مع الأقفال الذكية، ويتميز النوع الأكثر شيوعًا من الأقفال الذكية بلوحة مفاتيح يمكنك استخدامها لإدخال رقم التعريف الشخصي لقفل الباب وفتحه، ولكن هناك العديد من الأنواع الأخرى المتوفرة في السوق التي تتضمن قارئ بصمات الأصابع أو كاميرا تتعرّف وجهك وتفتح الباب. لذلك، عليك التحقق من طريقة التفاعل مع القفل الذكي قبل الشراء لضمان اختيار القفل المناسب لك.

4- تعرّف كيفية تأمين القفل الذكي:

مع أن الأقفال الذكية أكثر أمانًا من الأقفال التقليدية، فإنها معرّضة للاختراق، لذا عليك اتباع بعض بروتوكولات الأمان التي تساعد في الحفاظ على أمان القفل. كما عليك اختيار قفل من شركة معروفة وموثوقة.

5- تحقق من إمكانية التحكم في القفل من بُعد:

من المزايا الأساسية للأقفال الذكية إمكانية التحكم فيها من بُعد. وهذه المزية تتيح لك التحكم في باب منزلك من أي جهاز ذكي تمتلكه مثل هاتفك الذكي أو ساعتك الذكية أو جهازك اللوحي. كما تسمح لك بإعطاء حق الوصول للآخرين. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء رمز محدد لصديق ليأتي إلى بيتك عندما تكون في الخارج، كما يمكنك أيضًا تلقي إشعار عند قفل الباب أو فتحه.