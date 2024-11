xAI تزيد سرعة تحليل المعلومات في Grok-2

أصدرت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI التابعة للملياردير إيلون ماسك في الأسبوع الماضي النموذجين الجديدين Grok-2 و Grok-2 mini اللذين يوفران أداءً محسنًا وقدرات جديدة لتوليد الصور.

وأصبح روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok-2 متاحًا من خلال اشتراك شهري قدره 8 دولارات عبر الشبكة الاجتماعية إكس.

واستطاعت xAI الآن زيادة سرعة تحليل Grok-2 و Grok-2 mini للمعلومات وإخراج الاستجابات بعد أن أعاد مطوران في الشركة كتابة حزمة التعليمات البرمجية الاستدلالية بالكامل في الأيام الثلاثة الماضية.

وقال مطور xAI، إيغور بابوشكين، عبر منشور ضمن الشبكة الاجتماعية إكس: “أصبح Grok 2 mini الآن أسرع مرتين مما كان عليه سابقًا. أعدنا في الأيام الماضية كتابة حزمة التعليمات البرمجية الاستدلالية من الصفر باستخدام SGLang، وسمح لنا هذا الأمر أيضًا بزيادة سرعة Grok 2″.

ومن أجل إعادة كتابة الاستدلال لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok-2، اعتمد مطورو xAI على SGLang، وهو نظام مفتوح المصدر عالي الكفاءة لتنفيذ برامج نموذج اللغة المعقدة، وتحقيق إنتاجية مرتفعة بما يصل إلى 6.4 مرات مقارنةً بالأنظمة الحالية.

وطور باحثون من جامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة تكساس إيه آند إم وجامعة شنغهاي جياو تونغ نظام SGLang، وهو يوفر تكاملًا بين لغة الواجهة الأمامية مع وقت التشغيل الخلفي من أجل تبسيط برمجة تطبيقات نموذج اللغة.

ويُعد SGLang نظامًا متعدد الاستخدامات، ويدعم نماذج عديدة، ويشمل ذلك Llama و Mistral و LLaVA، وهو متوافق مع النماذج المفتوحة الأوزان والقائمة على واجهة برمجة التطبيقات، مثل GPT-4 من OpenAI.

وأصبح SGLang بمنزلة أداة قوية للمطورين الذين يعملون مع نماذج لغة واسعة النطاق بسبب قدرته على تحسين التنفيذ من خلال إعادة استخدام ذاكرة التخزين المؤقت التلقائية والتوازي داخل برنامج واحد.

وبالإضافة إلى ذلك، في أحدث تحديث للمنصة التي تصنف أداء نماذج الذكاء الاصطناعي Lmsys Chatbot Arena، حصل Grok-2 على المركز الثاني بنتيجة قدرها 1293، بناءً على 6686 صوتًا.

وتضع هذه النتيجة Grok-2 في المركز الثاني لأقوى نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم، متعادلًا مع نموذج Gemini-1.5 Pro من جوجل، وخلف نموذج ChatGPT-4o من OpenAI.

وصعد Grok-2-mini، الذي استفاد أيضًا من التحسينات الأخيرة، إلى المركز الخامس، محققًا درجة قدرها 1268، بناءً على 7266 صوتًا، خلف GPT-4o mini و Claude 3.5 Sonnet.

ويتميز Grok-2 في المهام الرياضية، إذ احتل المرتبة الأولى. كما يحتل النموذج أيضًا مراكز قوية قريبة من القمة في فئات أخرى مختلفة، ويشمل ذلك التوجيهات الصعبة والبرمجة واتباع التعليمات.

ووفقًا لرد بابوشكين، فإن الميزة الرئيسية لاستخدام Grok-2-mini على Grok-2 هي سرعته المحسنة.

وتعهد بابوشكين بأن xAI ستعمل على تحسين سرعة معالجة Grok-2-mini، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء عالٍ مع تكلفة حسابية أقل.

ويُعد نجاح النماذج بمنزلة شهادة على الابتكار المستمر لشركة xAI والتزامها بتجاوز حدود ما قد يحققه الذكاء الاصطناعي.

ومع استمرار xAI بتحسين نماذجها، قد يشهد مجال الذكاء الاصطناعي تحسينات إضافية في السرعة والدقة، مما يجعل Grok-2 و Grok-2-mini في طليعة تطوير الذكاء الاصطناعي.

Grok 2 mini is now 2x faster than it was yesterday. In the last three days @lm_zheng and @MalekiSaeed rewrote our inference stack from scratch using SGLang (https://t.co/M1M8BlXosH). This has also allowed us to serve the big Grok 2 model, which requires multi-host inference, at a… pic.twitter.com/G9iXTV8o0z

— ibab (@ibab) August 23, 2024