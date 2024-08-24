ChatGPT يواصل الهيمنة على سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة جديدة أن تطبيق ChatGPT ما زال يتصدر قائمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر استخدامًا، ولكنه يواجه منافسة متزايدة من تطبيقات مثل Character.ai و Perplexity و Claude التي تشهد نموًا سريعًا.

وشملت الدراسة التي أجرتها شركة الاستثمارات a16z نحو 100 تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر استخدامًا على نطاق عالمي.

وكشفت الدراسة أن الأدوات الإبداعية ما زالت تهيمن على السوق، إذ تركز 52% من الشركات التي شملتها الدراسة على إنشاء المحتوى أو تحريره عبر صيغ مختلفة مثل الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والصوت.

ومن التطبيقات التي تميزت في الأداء، تطبيق Suno المتخصص في صناعة المقاطع الصوتية والموسيقية الذي تقدّم إلى المركز الخامس، وتطبيق إنشاء مقاطع الفيديو Luma AI الذي حل في المركز الرابع عشر، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى مثل تطبيق Udio المنافس لتطبيق Suno.

وتُظهر البيانات أن تطبيقات تحرير الصور والفيديو هي التطبيقات الأكثر شيوعًا للذكاء الاصطناعي التوليدي في الأجهزة المحمولة.

وفيما يتعلق بتطبيقات الدردشة المستندة إلى الأوامر النصية، يظل تطبيق ChatGPT التطبيق الأكثر شيوعًا، وقد تقدّم منافسه Claude من المركز العاشر إلى الرابع، في حين جاء تطبيق Perplexity في المركز الثالث، وتطبيق Character.ai في المركز الثاني.

ومع ذلك، تظل الفجوة كبيرة بين ChatGPT وباقي التطبيقات المنافسة التي تشهد نموًا سريعًا.

وفي سياقٍ متصل، أشارت خدمة تتبع مواقع الويب Similarweb إلى استمرار هيمنة ChatGPT في سوق تطبيقات المحادثة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.