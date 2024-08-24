لا تُحدّث آبل تطبيق الهاتف (Phone) المدمج في هواتف آيفون كثيرًا، ولكن في نظام iOS 18 سيحصل هذا التطبيق على إصلاح شامل، فقد أضافت آبل مجموعة من المزايا الجديدة إليه؛ بعضها يعمل بالذكاء الاصطناعي، وستساعد هذه المزايا الجديدة في تسهيل البحث في سجل المكالمات وإمكانية تسجيل المكالمات والحصول على نسخة مكتوبة منها وتلخيصها.

إليك 5 مزايا جديدة قادمة إلى تطبيق الهاتف في نظام iOS 18:

1- إمكانية تسجيل المكالمات الهاتفية:

عند إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة في هاتف آيفون الذي يعمل بنظام التشغيل iOS 18، يمكنك البدء بتسجيل المكالمة للحصول على نسخة صوتية منها. ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الهاتف. ابدأ بإجراء مكالمة هاتفية. انقر فوق زر التسجيل في الزاوية اليسرى العلوية للبدء بالتسجيل. عند النقر فوق زر التسجيل، ستصدر رسالة صوتية إلى جميع الأشخاص في المكالمة تنبههم بأن المكالمة قيد التسجيل.

لا توجد طريقة لمنع تسجيل مكالمة من أي أطراف، لذلك سيحتاج الشخص الذي لا يريد تسجيل المكالمة إلى تعليق المكالمة لأنه لا يوجد خيار إلغاء التسجيل.

بعد انتهاء المكالمة تُحفظ النسخة الصوتية المسجلة في تطبيق الملاحظات (Notes) لتتمكن من الوصول إليها في وقت لاحق. وعندما تفتح تطبيق الملاحظات، سترى التسجيل الخاص بالمكالمة مُسمى بالتاريخ والوقت الذي أجريت المكالمة فيه، مع خيار لتشغيل المكالمة المسجلة.

2- نسخ المكالمات الهاتفية وتلخيصها:

تُنسخ المكالمات المحفوظة في تطبيق الملاحظات تلقائيًا، حتى تتمكن من رؤية نص كامل لما قيل في المكالمة. ويمكنك الوصول إلى النص بالنقر فوق الملاحظة التي تتضمن المكالمة المسجلة.

وفي أثناء الاستماع إلى المكالمة، يُحدّث النص تلقائيًا للتزامن مع ما قيل في المكالمة المسجلة. ويتضمن النص الخاص بالمكالمة زرًا يُسمى (ملخص) Summary يمكنك النقر فوقه للحصول على ملخص سريع لما قيل في المكالمة، بالإضافة إلى وجود زر بحث للبحث عن الكلمات والعبارات الرئيسية في المكالمة.

يمكن نقل النسخة المكتوبة من المكالمة إلى ملاحظة مختلفة أو نسخها، ويمكنك أيضًا حفظ المكالمة المسجلة في تطبيق الملفات.

3- البحث في سجل المكالمات:

في نظام iOS 18‌، أضافت آبل مزية بحث جديدة إلى تبويب (المكالمات الأخيرة) Recents، مما يعني أنه يمكنك البحث في جميع مكالماتك الواردة والصادرة والبريد الصوتي.

ولاستخدام هذه المزية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الهاتف. انقر فوق تبويب (المكالمات الأخيرة) Recents. ابحث عن الشخص أو الرقم باستخدام شريط البحث في الجهة العلوية من التبويب. يمكنك كتابة رقم الهاتف أو الاسم لرؤية جميع المكالمات السابقة المرتبطة بالرقم أو الاسم الذي بحثت عنه، وي مكنك البحث باستخدام تاريخ المكالمة أو نوع المكالمة مثل: FaceTime أو استخدام معلمات بحث متعددة تتضمن الاسم والتاريخ وغير ذلك.

4- إمكانية تبديل بطاقات SIM من مركز التحكم:

إذا كان لديك بطاقتا SIM على هاتف آيفون واحدة للاستخدامات الشخصية والثانية للعمل، فيمكنك التبديل بينهما باستخدام زر جديد في مركز التحكم في نظام iOS 18، ففي الإصدارات السابقة من نظام iOS، كان عليك التبديل بين البطاقات عن طريق تطبيق الإعدادات.

للتبديل بين البطاقات افتح مركز التحكم، ثم انتقل إلى عناصر التحكم في الاتصال، ثم اضغط مطولًا على زر (بيانات الهاتف الخلوي) Cellular Data.

5- اقتراحات جهات الاتصال:

عندما تبدأ بكتابة رقم باستخدام لوحة المفاتيح في تطبيق الهاتف في نظام ‌iOS 18‌، سترى قائمة بجهات الاتصال حتى تتمكن من الوصول بسرعة إلى الشخص الذي تريد الاتصال به.

اكتب أول رقمين من الرقم الخاص بجهة الاتصال التي تود الاتصال بها، ثم انقر فوق زر (المزيد) More لعرض جميع الخيارات، ثم يمكنك النقر فوق واحدة من جهات الاتصال للاتصال بها.

هل ستكون هذه المزايا متاحة لجميع هواتف آيفون المتوافقة مع نظام ‌iOS 18‌؟

بعض هذه المزايا من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence وهي: مزية تسجيل المكالمات ومزية نسخ المكالمات وتلخيصها، وهذه المزايا ستكون متاحة في إصدار iOS 18.1، وسيتطلب استخدامها جهاز iPhone 15 Pro، أو ‌iPhone 15 Pro‌ Max، أو واحدًا من هواتف ‌iPhone 16‌ القادمة.