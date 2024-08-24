ميتا تعثر على حسابات واتساب مرتبطة بمتسللين إيرانيين

قالت ميتا إنها حظرت مجموعة صغيرة من حسابات واتساب المرتبطة بمجموعة قرصنة إيرانية كانت تستهدف مسؤولين مرتبطين بالرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشارت الشركة إلى أن حسابات واتساب المزيفة يبدو أنها تابعة للمجموعة الإيرانية التي يطلق عليها اسم APT42، والتي وصفتها شركات تقنية أخرى، مثل جوجل، سابقًا بأنها جهة تجسس إلكتروني برعاية الدولة الإيرانية.

واستهدفت المجموعة التي يطلق عليها اسم APT42 النشطاء والمنظمات غير الحكومية والمنافذ الإعلامية وغيرها.

وقالت ميتا إن المخطط كان يهدف إلى استغلال المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين والشخصيات العامة الأخرى، ويشمل ذلك بعض المرتبطين بإدارات الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب.

ومع أقل من 75 يومًا حتى انتخابات شهر نوفمبر، تجتذب ميتا اهتمامًا عامًا متزايدًا بسبب طرق استغلال منصة فيسبوك والتلاعب بها في الحملتين الرئاسيتين السابقتين.

وقالت الشركة إنها لم تر أي دليل على تعرض حسابات أي من مستخدمي واتساب للاختراق، وأنها تتبادل المعلومات مع جهات تطبيق القانون والشركاء في الصناعة.

وأوضحت ميتا أن فريقها الأمني ​​استطاع اكتشاف تورط APT42 بعد تحليل الرسائل المشبوهة التي أبلغ عدد من المستخدمين عن تلقيها من حسابات واتساب الاحتيالية.

وقالت ميتا: “تظاهرت هذه الحسابات بأنها الدعم الفني لشركات جوجل وياهو ومايكروسوفت و AOL، وأبلغ بعض الأشخاص المستهدفين من APT42 عن هذه الرسائل المشبوهة إلى واتساب باستخدام أدوات الإبلاغ داخل التطبيق”.

وقالت حملة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إن جهة أجنبية اخترقت شبكتها وحصلت بطريقة غير قانونية على اتصالات داخلية.

وقالت مايكروسوفت أيضًا في ذلك الوقت إنها حددت مجموعات قرصنة إيرانية عديدة كانت تحاول التأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأن مجموعة تابعة لمجموعة APT42 أرسلت رسالة بريد إلكتروني احتيالية في شهر يونيو إلى مسؤول رفيع المستوى في حملة رئاسية من حساب البريد الإلكتروني المخترق لمستشار كبير سابق.

وفي عام 2019، قالت مايكروسوفت إنها حددت هوية مجموعة من المتسللين المرتبطين بالحكومة الإيرانية الذين يُعتقد أنهم استهدفوا حملة رئاسية أمريكية غير محددة بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين ووسائل إعلام.