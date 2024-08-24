ميتا تتراجع عن إطلاق نظارة واقع افتراضي متطوّرة

ألغت شركة ميتا مشروعًا كان يهدف إلى تطوير نظارة واقع افتراضي متطوّرة لمنافسة نظارة “فيجن برو” من آبل التي تُباع بسعر يبدأ من 3500 دولار أمريكي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن موقع “ذا إنفورميشن” الإخباري التقني.

وأفاد التقرير بأن المشروع كان يحمل الاسم الرمزي “La Jolla”، وكان من المقرر أن تُطلق النظارة في عام 2027، مع استخدام شاشات “micro-OLED” العالية الدقة المشابهة لتلك التي تستخدمها آبل في نظارة فيجن برو.

وفي ردٍ على التقرير، ذكر المتحدث الرسمي لشركة ميتا عبر منشور له في منصة ثردز أن الشركة تعمل على تطوير العديد من النماذج الأولية في الوقت نفسه، لكن لا يصل جميعها إلى مرحلة الإنتاج.

وزعم التقرير أن اجتماعًا عُقد في الشركة لتقييم المنتجات بحضور الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج قد أدى إلى قرار إلغاء مشروع نظارة الواقع الافتراضي المتطورة.

يُذكر أن ميتا قد أوقفت أيضًا إنتاج نظارة “Quest Pro” البالغة تكلفتها ألف دولار أمريكي، وكذلك الخطط الخاصة بمنتج آخر كان من المقرر أن يخلفها، وذلك بسبب ضعف المبيعات. ومع ذلك، تواصل الشركة بيع النظارة ذات التكلفة المناسبة Quest 3 بسعر قدره 500 دولارٍ أمريكي.

وكانت ميتا قد أنفقت مليارات الدولارات على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز منذ استحواذها على شركة Oculus Labs في عام 2014، وقد ظلت متفائلة بشأن هذه التقنيات طوال السنوات الماضية على الرغم من الخسائر الضخمة التي تتكبدها الشركة في هذا القطاع.

ومن المرجح أن يتباطأ هذا الإنفاق الضخم، خاصةً في ظل التحديات التي تواجهها شركة آبل في جذب جمهور كبير لنظارتها الباهظة الثمن التي جاءت مبيعاتها دون التوقعات، مما دفعها إلى العمل على تطوير إصدارات أرخص ثمنًا.