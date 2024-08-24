مقارنة بين ساعتي Pixel Watch 3 و Apple Watch Ultra 2

تأتي ساعة جوجل Pixel Watch 3 الجديدة مع العديد من التحسينات في التصميم والمزايا مقارنةً بالإصدار السابق، وتتنافس هذه الساعة بقوة في سوق الساعات الذكية الذي تبرز فيه ساعة آبل Watch Ultra 2.

هناك الكثير من الفروق بين ساعتي Pixel Watch 3 و Apple Watch Ultra 2 ومع أن ساعة آبل تتمتع بقدرات استثنائية ومتانة عالية وقد صُممت لهواة الرياضات الخارجية، فإن ساعة جوجل تتفوق عليها في بعض المزايا، وسنوضح جميع الفروق بينهما في المقارنة التالية:

1- التطبيقات التابعة لكل ساعة:

تعتمد كلتا الساعتين الذكيتين على تطبيقات محددة لتقديم بيانات عن حالتك الصحية، وتتصل Pixel Watch 3 بتطبيق Fitbit المجاني، ولكنها توفر خطة اشتراك مأجورة (Fitbit Premium) توفر تحليلًا عميقًا للبيانات ومزايا إضافية مثل: إمكانية الوصول إلى الوصفات ومكتبة التمارين الرياضية الكاملة من Fitbit.

يحصل مشتركو Fitbit Premium أيضًا على موجز صباحي عبر Pixel Watch 3، يتضمن أهم مقاييس الصحة واللياقة البدنية لديك، ويوضح مدى جودة نومك.

وأما ساعة Apple Watch Ultra 2 فتدعم تطبيق الصحة واللياقة البدنية (Health) المجاني من آبل لمزامنة البيانات مع هاتف آيفون الخاص بك وتزويدك بمعلومات عن المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، وبإمكانك أيضًا الاشتراك في تطبيق Fitness Plus المأجور من آبل للحصول على تمارين رياضية مخصصة.

2- التكامل مع الأجهزة المختلفة:

وفقًا لشركة جوجل، فإن ساعة Pixel Watch 3 تتمتع بأعمق تكامل مع منظومتها حتى الآن، وهذا يعني أن استخدام الساعة لا يقتصر على التفاعل مع هاتف Pixel وحسب، بل يمكن أيضًا استخدامها كجهاز تحكم من بُعد للتحكم في جهاز Google TV، إضافةً إلى استخدامها للتحقق من بث كاميرا Google Nest أو جرس الباب الذكي. وأما Apple Watch Ultra 2، فهي مصممة للتعامل مع هاتف آيفون ولن تعمل مع أي هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد.

3- دعم خاصية اكتشاف فقدان النبض:

تُعد ساعة Pixel Watch 3 أول ساعة ذكية في السوق تتميز بخاصية اكتشاف فقدان النبض المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تستخدم مستشعر معدل ضربات القلب المتعدد المسارات للكشف عن فقدان النبض، وفي حال لم يُكتشف النبض ستُفعّل Pixel Watch 3 أجهزة استشعار إضافية وتبدأ بالعد التنازلي لمدة قدرها 20 ثانية.

وإذا لم يُكتشف النبض بعد هذه المدة فستتصل ساعة Pixel Watch بخدمات الطوارئ تلقائيًا، وقد خضعت هذه المزية لاختبارات متعددة في المختبرات والعيادات لضمان الدقة، ومن الممكن أن تكون وسيلة لإنقاذ الكثيرين.

ومع أن ساعة Apple Watch Ultra 2 لا تحتوي على هذه المزية، فإنها مزودة بمزايا أمان متعددة مثل: اكتشاف السقوط واكتشاف الاصطدام الذي يستخدم خوارزمية التعلم الآلي للكشف عن حادث سيارة خطير، ثم الاتصال بخدمات الطوارئ، بالإضافة إلى مزية مكالمات الطوارئ SOS التي تتيح للمستخدمين الضغط مطولًا على الزر الجانبي للاتصال بسرعة بخدمات الطوارئ وتزويدهم بموقعك.

إضافةً إلى ذلك، تحتوي Apple Watch Ultra 2 على صافرة إنذار بقوة قدرها 86 ديسيبل يمكن سماعها من مسافة تصل إلى 180 مترًا، ويمكن تنشيطها بالضغط مطولًا على زر الإجراء القابل للتخصيص.

4- دعم مزية النقر المزدوج:

تأتي ساعة Apple Watch Ultra 2 مزودة بمزية النقر المزدوج الذكية التي تتيح لك التفاعل بسرعة مع الساعة دون الحاجة إلى لمس الشاشة، فما عليك سوى الضغط مرتين بإصبع السبابة والإبهام في اليد التي عليها الساعة للرد على المكالمات، وإيقاف المؤقت، والتحكم في الموسيقا، وهذه المزية غير متوفرة في ساعة جوجل.

5- ساعة آبل هي المناسبة للغوص:

إذا كنت من محبي الغوص؛ فإن ساعة Watch Ultra 2 هي خيارك الأمثل لكونها مزودة بمقياس عمق يتتبع الغوص حتى عمق يصل إلى 40 مترًا تحت الماء، وهذه الساعة معتمدة وفقًا لمعيار EN13319 وهو معيار معترف به دوليًا لملحقات للغوص.

تأتي ساعة Ultra 2 أيضًا مع تطبيقات لدعمك في أثناء الغوص، مثل: Oceanic Plus الذي يتضمن جميع المزايا الأساسية التي يحتاج إليها الغواصون، وتطبيق Depth لتتبع بعض المقاييس تحت الماء مثل: العمق الذي وصل إليه الغواص، ودرجة حرارة الماء، والمدة التي قضاها تحت الماء. وتمتاز ساعة Apple Watch Ultra 2 أيضًا بقدرتها على مقاومة الغبار وفقًا لمعيار IP6X.

وأما ساعة جوجل Pixel Watch 3 فهي مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ومع أنها ليست مناسبة للغوص فإنها قادرة على تحمل الغمر إلى ما يصل إلى متر واحد تحت الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

6- ساعة Watch Ultra 2 أغلى من ساعة جوجل:

تتوفر ساعة Apple Watch Ultra 2 بحجم واحد فقط وهو 49 ملم، ويبدأ سعرها من 799 دولارًا، وأما ساعة Pixel Watch 3، فتتوفر حاليًا للطلب الأولي وستطلق رسميًا في تاريخ 10 من سبتمبر، وللمرة الأولى ستتوفر ساعة جوجل بحجمين هما: 41 ملم و 45 ملم وتُباع بسعر يبدأ من 350 دولارًا.