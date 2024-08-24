مايكروسوفت تستضيف قمة أمنية بعد كارثة كراود سترايك

قالت مايكروسوفت إنها ستعقد مؤتمرًا في شهر سبتمبر لشركات الأمن السيبراني لمناقشة سبل تطوير الصناعة بعد تحديث برنامج كراود سترايك المعيب الذي تسبب في تعطل ملايين أجهزة حواسيب ويندوز في شهر يوليو.

وتسبب الحادث في فوضى في الأنظمة المتصلة بالإنترنت. وألغت شركات الطيران آلاف الرحلات الجوية، وأبلغت شركات الخدمات اللوجستية عن تأخيرات في تسليم الطرود، وأجلت المستشفيات المواعيد الطبية.

وتسعى شركة دلتا إيرلاينز، التي قالت إن تداعيات الانقطاع كلفتها مقدار 550 مليون دولار، إلى الحصول على تعويضات من مايكروسوفت وكراود سترايك.

وستجتمع مايكروسوفت مع كراود سترايك وشركات أمنية أخرى في مقرها في ريدموند بواشنطن في تاريخ 10 سبتمبر لمناقشة كيفية منع حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل.

وسيستكشف المشاركون في قمة Windows Endpoint Security Ecosystem إمكانية جعل التطبيقات تعتمد بصورة كبرى على جزء من ويندوز يسمى وضع المستخدم بدلًا من وضع النواة.

وتعتمد برامج كراود سترايك و Check Point و SentinelOne وغيرها في سوق حماية نقاط النهاية حاليًا على وضع النواة.

ويساعد مثل هذا الوصول SentinelOne في مراقبة السلوك السيئ وإيقافه ومنع إيقاف البرامج الضارة من تشغيل برامج الأمان.

وتُعد التطبيقات في وضع المستخدم معزولة، مما يعني أنه إذا تعطل أحد تلك التطبيقات، فإنه لن يتسبب بتعطيل التطبيقات الأخرى، في حين أن التطبيق في وضع النواة الذي يفشل قد يتسبب في تعطل ويندوز بالكامل.

وفي تاريخ 19 يوليو، أصدرت كراود سترايك تحديثًا لإعداد المحتوى معيبًا لمستشعر Falcon لأجهزة حواسيب ويندوز بهدف جمع البيانات عن الهجمات الجديدة، مما أدى إلى حدوث أعطال على مستوى نظام التشغيل.

وفي السنوات الأخيرة، حدت آبل من الوصول إلى النواة في macOS وتثني الشركة المطورين عن استخدام ملحقات النواة.

وسيناقش الحاضرون في حدث مايكروسوفت أيضًا اعتماد تقنية eBPF، التي تتحقق من إمكانية أن تعمل البرامج دون التسبب بتعطل النظام، ولغات البرمجة الآمنة للذاكرة، مثل Rust.

وفي العام الماضي، تبرعت مايكروسوفت بمليون دولار لمؤسسة Rust غير الربحية التي تدفع رواتب للأشخاص الذين يعملون على اللغة.

وتتنافس مايكروسوفت مع كراود سترايك بمنتجها Defender for Endpoint، وسيحضر فريق المنتج مثل أي شركة أخرى للأمن السيبراني، ولن يتلقى معاملة تفضيلية.