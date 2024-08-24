مايكروسوفت تتخلّص من لوحة التحكم الكلاسيكية في ويندوز بعد 39 عامًا

أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا بدء التخلص التدريجي من “لوحة التحكم Control Panel” الكلاسيكية في نظام ويندوز، بعد أن كانت هذه اللوحة جزءًا أساسيًا من نظام ويندوز منذ إطلاقها في عام 1985 مع الإصدار الأول من النظام.

ووفقًا لبيان رسمي نُشر على موقع الدعم الفني للشركة، أشارت مايكروسوفت إلى أن لوحة التحكم في طريقها للإزالة، وسيحل محلها تطبيق “الإعدادات”، الذي يوفر تجربة أكثر حداثة وتكاملًا.

ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة مع تطوّر نظام ويندوز على مدار العقد الماضي؛ فمنذ إطلاق تطبيق “الإعدادات” أول مرة في ويندوز 8 عام 2012 كبديل ملائم للشاشات التي تعمل باللمس، بدأت مايكروسوفت نقل المزيد من خيارات لوحة التحكم إليه تدريجيًا.

وأصبح تطبيق الإعدادات قادرًا على القيام بكافة المهام التي كانت تتولاها لوحة التحكم مع إطلاق ويندوز 11.

ومع اختفاء بعض أدوات لوحة التحكم تدريجيًا على مر السنين، مثل لوحة العرض وإدارة البرامج، يشير بيان مايكروسوفت إلى أن بقية الأدوات قد تُزال بنحو كامل في تحديثات ويندوز القادمة.

مع ذلك، ما زالت كافة أدوات لوحة التحكم متاحة حتى في التحديث 24H2 القادم، ما يعني أن إزالة لوحة التحكم الكلاسيكية كاملةً قد يستغرق عدة سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن تصميم العديد من أدوات لوحة التحكم لم يتغير كثيرًا منذ نسخ ويندوز القديمة مثل ويندوز NT 4.0 الذي صدر عام 1996.

وتُعد لوحة التحكم من الملامح التي تعود إلى حقبة ويندوز 7 وما قبله، مع أن العديد من التطبيقات القديمة مثل “الرسام” و”المفكرة” حصلت على تحسينات في التصميم في ويندوز 11.