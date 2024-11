سبيس إكس تختبر تقنية رائدة في رحلة فضائية محفوفة بالمخاطر

تستعد سبيس إكس لمحاولة تنفيذ أول رحلة سير خاصة في الفضاء في الأسبوع المقبل، وتُعد هذه الرحلة بمنزلة اختبار لمعدات رائدة، ويشمل ذلك بدلات فضاء معدلة وكابينة دون غرفة هواء، في واحدة من أخطر المهام حتى الآن لشركة الفضاء التابعة للملياردير إيلون ماسك.

ومن المقرر أن ينطلق رجل أعمال ملياردير وطيار مقاتل عسكري متقاعد وموظفان في سبيس إكس في السابع والعشرين من شهر أغسطس على متن مركبة دراغون معدلة، قبل الشروع في رحلة سير في الفضاء لمدة قدرها 20 دقيقة على مسافة قدرها 700 كم في الفضاء بعد يومين.

وحتى الآن، لم يحاول السير في الفضاء الفارغ سوى رواد الفضاء الحكوميون على متن محطة الفضاء الدولية على ارتفاع قدره 400 كم فوق الأرض.

ويطلق على المهمة اسم بولاريس داون Polaris Dawn، وستدور مهمة سبيس إكس التي تستغرق خمسة أيام في مدار بيضوي.

ويمر الطاقم على مسافة قريبة من الأرض قدرها 190 كم ويبتعد عن الأرض مسافة قدرها 1400 كم، وهي أبعد مسافة سيخوضها أي إنسان منذ نهاية برنامج أبولو القمري الأمريكي في عام 1972.

وسيرتدي أفراد الطاقم، ومنهم الملياردير جاريد إيزاكمان، بدلات الفضاء النحيفة الجديدة من سبيس إكس في مركبة دراغون المعدلة حتى تتمكن من فتح باب المركبة في فراغ الفضاء، وهي عملية غير عادية تزيل الحاجة إلى غرفة الهواء.

وحصلت المهمة على التمويل من إيزاكمان، وهو مؤسس شركة الدفع الإلكتروني Shift4. ورفض إيزاكمان أن يقول كم أنفق، مع أنه من المقدر أن يكون أكثر من 100 مليون دولار.

وسينضم إليه طيار المهمة سكوت بوتيت، وهو عقيد متقاعد في القوات الجوية الأمريكية، وموظفتا سبيس إكس سارة جيليس وآنا مينون، وكلتاهما مهندستان في الشركة.

وتُعد المهمة لشركة سبيس إكس بمنزلة فرصة لتطوير التقنيات التي يمكن استخدامها على القمر والمريخ.

ومن المفترض اختبار الإلكترونيات والدروع عبر مركبة دراغون والبدلات الفضائية أثناء مرورها عبر أجزاء من حزام فان ألين، وهي منطقة يمكن فيها للجسيمات المشحونة المتدفقة من الشمس تعطيل إلكترونيات الأقمار الصناعية والتأثير في صحة الإنسان.

كما من المفترض أن يختبر الطاقم اتصالات ستارلينك القائمة على الليزر في الفضاء، مما يوفر بيانات قيمة لأنظمة الاتصالات الفضائية المستقبلية اللازمة لمهام الوصول إلى القمر والمريخ.

