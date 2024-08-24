سامسونج تعد بتوفير التحديثات لأجهزة التلفاز لمدة قدرها سبع سنوات

أعلنت شركة سامسونج عزمها تقديم سبع سنوات من تحديثات نظام Tizen OS مجانًا لأجهزة التلفاز الذكية الجديدة التي تطلقها، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية كورية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قيمة منتجات الشركة وترسيخ مكانتها في قطاع أجهزة التلفاز، إذ تستحوذ الشركة على الحصة الكبرى في هذا القطاع منذ سنوات.

وأوضحت سامسونج أن برنامج التحديثات الجديد سيشمل في البداية أجهزة التلفاز الذكية الصادرة في عام 2024 الجاري وبعض الإصدارات التي أُطلقت في عام 2023.

ويُعد هذا التوجه نقلة نوعية في قطاع أجهزة التلفاز الذكية، إذ إن معظم الشركات المصنعة تقدم عادةً تحديثات لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات فقط.

وتأتي هذه السياسة في إطار سعي سامسونج إلى الضغط على منافسيها، خصوصًا الشركات الصينية، وتعزيز سيطرتها في سوق أجهزة التلفاز.

وبهذا القرار سيكون بإمكان مستخدمي أجهزة تلفاز سامسونج الاستفادة من المزايا الجديدة والتحسينات الأمنية لمدة طويلة، مما يضيف قيمة أكبر لأجهزتهم.

ومن جانبه، أشار رئيس قسم شاشات العرض في سامسونج إلى أن هذه السياسة ستُسهم في تقديم تجربة مستخدم متميزة على المدى الطويل. ومع ذلك، لم يتضح بعدُ إذا كانت هذه التحديثات المجانية ستشمل الإصدارات التي أُطلقت قبل عام 2023.

ومن الجدير بالذكر أن شركة LG المنافسة اتبعت سياسة مماثلة، إذ أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها ستوفر تحديثات لبعض إصداراتها التي أُطلقت منذ عام 2022 لمدة قدرها خمس سنوات كاملة.