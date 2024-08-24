خاتم سامسونج جالاكسي رينج غير قابل للإصلاح

أثار تفكيك خاتم سامسونج الذكي الجديد “جالاكسي رينج Galaxy Ring” انتقادات واسعة بعد أن تبين أنه غير قابل للإصلاح.

وعند تفكيك المنتج، اكتشف خبراء موقع iFixit المتخصصون في إصلاح الأجهزة الإلكترونية أن بطارية الخاتم لا يمكن إزالتها دون إتلاف الخاتم، مما يعني أن هذا الخاتم سيكون مآله إلى مكب النفايات في حال تعطّلت بطاريته أو نفدت.

وأشار الخبراء إلى أن الوصول إلى بطارية الجهاز وتفكيكها يؤدي إلى تدمير مكونات الخاتم، مما يجعل عمره الافتراضي قصيرًا وغير قابل للتمديد.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن سلسلة الخواتم الذكية المنافسة Oura Ring تعاني المشكلة نفسها.

ويُعد خاتم سامسونج الذكي أول منتج من شركة كبرى في سوق الخواتم الذكية، وتشير التقارير إلى أن الخاتم يحظى بطلب مرتفع يفوق توقعات سامسونج المبدئية مع أن سعره مرتفع، ويصل إلى 400 دولار أمريكي.

وأوضح موقع iFixit في تقريره: “مقارنةً بالأجهزة الإلكترونية الحديثة الأخرى، يُعد هذا الجهاز بسيطًا نسبيًا، ولكن البساطة لا تعني بالضرورة الجودة عندما يتعلق الأمر بعدم إمكانية الإصلاح”.

ويشبه خاتم جالاكسي رينج أيضًا سماعات Galaxy Buds 3 غير القابلة للإصلاح، وهي “منتجات مصممة لتكون مُستهلكة، ويمكن التخلص منها بعد عامين على الأكثر”، وفقًا لتقرير iFixit.

يُذكر أن هذه المشكلة ليست مقتصرة على سامسونج فقط، إذ أكدت جوجل حديثًا أن ساعة Pixel Watch 3 الجديدة لا يمكن إصلاحها، وأن أي مشكلة فيها تستدعي استبدالها كاملة.

ومع تزايد توجه الشركات التقنية نحو إنتاج أجهزة غير قابلة للإصلاح، تتزايد الدعوات لتشديد القوانين الخاصة بحق المستهلك في الإصلاح، خصوصًا في الاتحاد الأوروبي.

ويأمل الكثيرون أن تُجبر هذه التشريعات الشركات على تقديم أجهزة قابلة للإصلاح ومراعاة مبدأ الاستدامة لتقليل الآثار البيئية، بدلًا من التخلص من الأجهزة الذكية لمجرد نفاد بطارياتها أو تعرضها لأعطال بسيطة.