ثردز تستكشف الإعلانات من أجل تحقيق الربح

قالت ميتا إنها لا تختبر الإعلانات في ثردز وليس لديها خطط فورية لتحقيق الدخل بعد أن كشف المطورون والمهندسون العكسيون عن إشارات إلى منتجات إعلانية في التعليمات البرمجية لتطبيق المنصة، ويشمل ذلك كلمة “إعلانات” نفسها، بالإضافة إلى إشارات إلى عناصر تحظى بالرعاية وإعدادات الإعلانات.

واُكتشف ملف JSON الذي استخدمه المطورون، ربما لأغراض الاختبار، في تطبيق المنصة المحمول الموجه للجمهور.

واستطاع أحد المطورين الذين اكتشفوا هذه النتائج، وهو أليساندرو بالوزي، إجبار منشور على الظهور بصفته منشور يحظى بالرعاية.

ويوضح المنشور كيفية ظهور علامة “يحظى بالرعاية” بجوار اسم مستخدم ثردز الخاص بشخص ما.

كما كشف الخبير التقني كريس ميسينا عن ملف JSON في تطبيق ثردز يحمل عنوانًا يشير إلى وحدة إعلانية نموذجية في مرحلة التطوير.

وتشير هذه النتائج إلى أن مهندسي ثردز يبدو أنهم يستكشفون تقنية الإعلان، مع أن هذا لا يعني بالضرورة أن ثردز قد تطلق إعلانات في أي وقت قريب.

وأشار ميسينا إلى إطلاق ثردز سابقًا لرؤى المبدعين بصفتها خطوة أولى نحو إطلاق الإعلانات، في حين قال بالوزي إن ثردز تستعد لجلب الإعلانات إلى تطبيقها.

وقللت ميتا من أهمية أي إلحاح بخصوص اختبار الإعلانات، وقال المتحدث باسم الشركة “أليك بوكر” عندما سُئل عن نتائج المطورين: “لا نختبر الإعلانات في ثردز في هذا الوقت، ولا يوجد جدول زمني فوري لتحقيق الربح”.

وتتماشى هذه التصريحات مع تصريحات ميتا الأخرى، ويشمل ذلك رسالة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج للمستثمرين في الربع الماضي.

وأوضح زوكربيرج أن المنتجات الجديدة بحاجة إلى سنوات عديدة من أجل توسيع نطاقها لتشمل تجارب المستهلكين والشركات الكبيرة جدًا، ملمحًا إلى أن الإعلانات عبر ثردز ليست على جدول أعمال الشركة.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أخبر زوكربيرج المستثمرين أيضًا أن فريق ثردز يجب أن يركز أولًا على الاحتفاظ بالمستخدمين وتحسين الأساسيات، ومن ثم تنمية المجتمع، ومن ثم العمل على تحقيق الدخل من ثردز.

ولا تزال الشركة تعمل على جوانب التوسع في الوقت الحالي وتستمر بإضافة مزايا، مثل النشر المتبادل من إنستاجرام، وإضافة دعم المسودات المتعددة، ورؤى الجمهور.

وقال زوكربيرج سابقًا إن المنصة تمتلك فرصة جيدة للوصول إلى مليار مستخدم في غضون بضع سنوات.

وليس من المستغرب أن تعمل ثردز على جوانب تقنية الإعلان، وأوضح رئيس إنستاجرام، آدم موسيري، في شهر أبريل أن ميتا تخطط بالتأكيد لجلب الإعلانات إلى المنصة.

وقال موسيري حينها: “أتفهم سبب مخاوف الناس، مع أن المنصة بحاجة إلى جني أموال كافية لدفع رواتب الموظفين والخوادم اللازمة لتشغيلها وتقديمها للناس مجانًا”.

وأطلقت ميتا منصة ثردز منذ أكثر من عام بقليل، وهي تُعد محاولة ميتا لتحدي إكس. ومن المحتمل أن توفر المنصة الجديدة للمعلنين والعلامات التجارية مكانًا آخر لتسويق المنتجات والخدمات، نظرًا إلى أن المخاوف المتعلقة بسلامة العلامة التجارية عبر إكس أدت في بعض الأحيان إلى مقاطعة الإعلانات.

And here is how sponsored posts will appear on #Threads, with a “Sponsored” label next to the username. pic.twitter.com/agI6Ad7h3q

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2024