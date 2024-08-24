تقرير: Perplexity تخطط لإطلاق الإعلانات هذا العام

تخطط Perplexity AI، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لطرح الإعلانات عبر تطبيقها للبحث في الربع الرابع من العام الحالي.

وتتداول الشركة، المتخصصة في البحث بمساعدة الذكاء الاصطناعي، عرضًا تقديميًا للترويج لمدى وصول التطبيق وزيادة استخدامه.

وتقول Perplexity AI إن تطبيقها حصل على أكثر من مليوني عملية تنزيل وأنه يجيب عن أكثر من 230 مليون استعلام شهريًا، مع زيادة الاستفسارات في الولايات المتحدة بمقدار ثمانية أضعاف في العام الماضي.

وقد جمعت Perplexity AI تمويلًا كبيرًا في شهر أبريل، مما أدى إلى تقييم الشركة بأكثر من مليار دولار، مما ضاعف قيمتها مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة.

وسلطت الشعبية المتزايدة للتطبيق الضوء على المخاوف المحيطة بطرق عرض الشركة للمحتوى من مصادر أخرى.

وفي شهر يونيو، ذكرت مجلة فوربس أنها عثرت على نسخة مسروقة من إحدى قصصها عبر Perplexity AI دون أي إشارة إلى المنفذ الإعلامي بخلاف شعار “F” الصغير في الجهة السفلية للصفحة.

وبعد أسابيع، قالت مجلة Wired إنها عثرت أيضًا على أدلة على سرقة Perplexity AI قصص Wired، وأفادت أن عنوان بروتوكول الإنترنت IP مرتبط بالتأكيد بالشركة وغير مدرج في نطاق بروتوكول الإنترنت IP العام الذي زار Wired أكثر من 800 مرة في مدة ثلاثة أشهر.

وقالت الشركة بعد هذه المزاعم إنها أدخلت تغييرات على كيفية استشهاد ميزة صفحات Perplexity AI بالمصادر وأجرت أيضًا تحديثات لتحسين استشهاد الردود بالمنافذ مباشرةً داخل النسخة المولدة.

وفي الشهر الماضي، طرحت Perplexity AI نموذجًا لتقاسم الإيرادات، مما يمنح الناشرين فرصة لكسب المال من خلال محرك البحث.

وفي أي وقت يطرح فيه المستخدم سؤالًا وتولد Perplexity AI إيرادات إعلانية من الاستشهاد بمقالة في إجابتها، فإن الشركة ستتقاسم نسبة مئوية من تلك الإيرادات مع الناشر.

وكانت وسائل الإعلام ومنصات المحتوى، ويشمل ذلك فورتشن وتايمز ودير شبيجل وتكساس تريبيون، من بين أوائل من انضموا إلى برنامج الناشرين الخاص بالشركة.

وستتبع Perplexity AI نموذجًا يسمى CPM، أو التكلفة لكل ألف ظهور، فيما يتعلق بالإعلان، وتصل أسعار CPM إلى أكثر من 50 دولارًا.

وقالت الشركة في عرضها التقديمي إن فئاتها الإعلانية الرئيسية ستشمل في البداية موضوعات، مثل التكنولوجيا والصحة والأدوية والفنون والترفيه والتمويل بالإضافة إلى الطعام والمشروبات.

ويستطيع المعلنون رعاية “الأسئلة ذات الصلة” الموجودة في الجهة السفلية للإجابات وشراء الإعلانات المعروضة في الجهة اليمنى.

وقد نظر المستثمرون إلى البحث بمساعدة الذكاء الاصطناعي بصفته أحد المخاطر الرئيسية التي تواجهها جوجل، لأنه قد يغير الطريقة التي يصل بها المستهلكون إلى المعلومات عبر الإنترنت.

وقد قدمت OpenAI محرك بحث في الشهر الماضي يسمى SearchGPT. وفي شهر مايو، أطلقت جوجل AI Overviews في البحث، مما يسمح للمستخدمين برؤية ملخص سريع للإجابات في الجهة العلوية لنتائج البحث.