تقرير: آبل تعتزم إعلان هواتف آيفون 16 في العاشر من سبتمبر

تستعد آبل لعقد حدثها السنوي في العاشر من سبتمبر المقبل، إذ من المقرر أن تكشف الشركة عن الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون 16 بالإضافة إلى أجهزة أخرى، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

ومع أن آبل لم تؤكد رسميًا بعدُ موعد الحدث، لكنها عادةً تكشف عن هواتف آيفون الجديدة في حدث يُعقد في الثلاثاء الثاني من شهر سبتمبر، مما يتماشى مع تقرير بلومبرغ الذي يشير إلى استمرار هذا النمط.

ومن المتوقع أن تُرسل الدعوات الإعلامية الخاصة بالحدث إلى الصحفيين خلال الأسبوع المقبل.

وفي حال الالتزام بهذا الجدول الزمني، فستُعلن هواتف آيفون 16 في العاشر من سبتمبر المقبل، على أن يتوفر للبيع عالميًا في وقتٍ لاحق من الشهر نفسه.

وتشير التقارير إلى أن سلسلة آيفون 16 لن تختلف كثيرًا في التصميم عن سلسلة آيفون 15 الحالية، لكن الميزة الجديدة في تصميم هذه الإصدارات المنتظرة قد تكون إضافة زر جديد في الجانب يُستخدم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو عند الضغط عليه.

وستأتي هواتف آيفون 16 بتحسينات في الشاشة والكاميرا، كما ستبرز آبل إمكانيات الذكاء الاصطناعي بفضل معالج A18 الجديد الذي سيوفر قدرات معالجة أقوى لدعم مزايا الذكاء المتقدمة، كما ستزيد آبل قياس الشاشات في هواتف آيفون 16 برو.

ومن المنتظر إعلان الساعة الذكية الجديدة Apple Watch Series 10 بشاشة أكبر قد تقارب قياس شاشة Apple Watch Ultra، كما ستصبح الساعة ذات تصميم أنحف.

وفيما يتعلق بسماعات AirPods، ستقدم آبل جيلًا جديدًا من السماعات العادية بإصدارين، أحدهما يدعم ميزة إلغاء الضوضاء.

واستبعدت بلومبرغ إمكانية الكشف عن أجهزة ماك جديدة بمعالجات M4، ورجّحت إطلاقها في وقتٍ لاحق من العام الجاري.