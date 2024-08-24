بايدو تمنع فهرسة جوجل ومايكروسوفت لمحتواها

بدأت شركة البحث الصينية العملاقة بايدو بمنع استخلاص محركات بحث جوجل ومايكروسوفت للمحتوى الذي توفره خدمة الشركة الصينية على غرار ويكيبيديا.

وأدى تحديث حديث لملف robots.txt الخاص بمنصة بايك Baike إلى حظر قدرة برامج زحف الويب Googlebot و Bingbot على فهرسة المحتوى من المنصة الصينية.

ويبدو أن هذا التحديث نفذ في وقت ما في 8 أغسطس، وفقًا لسجلات خدمة أرشيف الإنترنت Wayback Machine.

كما أظهرت سجلات خدمة أرشيف الإنترنت أن منصة بايدو سمحت في وقت سابق من اليوم نفسه لشركتي جوجل ومايكروسوفت بتصفح وفهرسة مستودعها عبر الإنترنت الذي يضم ما يقرب من 30 مليون إدخال، مع تحديد جزء فقط من موقعها على أنه محظور.

وتُظهِر هذه المبادرة الجهود المتزايدة التي تبذلها بايدو لحماية أصولها عبر الإنترنت، مع زيادة طلب البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وجاءت هذه الخطوة بعد منع منصة ريديت في شهر يوليو فهرسة محركات البحث المختلفة لمنشوراتها ومناقشاتها، باستثناء جوجل.

ولدى جوجل صفقة بملايين الدولارات مع ريديت تمنحها الحق في جمع البيانات من المنصة الاجتماعية لتدريب خدمات الذكاء الاصطناعي.

وفي العام الماضي، هددت مايكروسوفت بإيقاف الوصول إلى بيانات البحث عبر الإنترنت إذا لم يتوقف مشغلو محركات البحث المنافسة عن استخدامها بصفتها أساسًا لروبوتات الدردشة وغيرها من خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وبالمقارنة، تحتوي النسخة الصينية من الموسوعة الإلكترونية ويكيبيديا على 1.43 مليون إدخال حتى الآن.

وبعد أكثر من عامين من إطلاق OpenAI لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT، تعقد شركات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم صفقات مع ناشري المحتوى للوصول إلى محتوى عالي الجودة لمشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الخوارزميات والخدمات، مثل ChatGPT، التي تُستخدم لإنشاء محتوى جديد، ويشمل ذلك الصوت والصور والنص والتعليمات البرمجية والمحاكاة ومقاطع الفيديو.

وأبرمت OpenAI في شهر يونيو صفقة مع مجلة تايم الإخبارية الأمريكية تمنحها حق الوصول إلى جميع المحتوى المؤرشف من أكثر من 100 عام من تاريخ المجلة.