أدوار استثنائية للذكاء الاصطناعي في معالجة تغير المناخ

إن قدرة الذكاء الاصطناعي غير العادية على معالجة كميات كبيرة جدًا من البيانات ومساعدة البشر في اتخاذ القرارات تجعله قادرًا على إحداث تطورات مفصلية في القطاعات المختلفة، وتعد مكافحة تغير المناخ من المجالات التي أظهر فيها الذكاء الاصطناعي قدراته الاستثنائية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعيش قرابة 4 مليارات شخص في مناطق معرضة بشدة لتغير المناخ، ومن المُتوقع أن يؤدي ذلك إلى قرابة 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويًا بين عامي 2030 و 2050 بسبب نقص التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري، ومن هنا تظهر أهمية معالجة المشكلة.

فيما يلي توضيح لأبرز الطرق التي يساعد فيها الذكاء الاصطناعي في معالجة تغير المناخ:

1- المساعدة في إعادة تدوير المزيد من النفايات:

وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، تنتج النفايات ما تقرب نسبته من 16% من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري العالمي، وقد طورت شركة Greyparrot المتخصصة في مجال البرمجيات في لندن، نظام ذكاء اصطناعي يحلل مرافق معالجة النفايات وإعادة التدوير لمساعدتها في إعادة تدوير المزيد من النفايات.

تتبعت الشركة 32 مليار عنصر نفايات عبر 67 فئة نفايات في عام 2022، وتقول إنها حددت 86 طنًا من المواد في المتوسط ​​​​التي يمكن إعادة تدويرها لكنها أُرسلت إلى مكب النفايات.

2- المساعدة في التنبؤ بالكوارث المناخية:

تستخدم شركة Sipremo في البرازيل الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمكان وتوقيت وقوع الكوارث المناخية، ونوع الكوارث التي قد تحدث؛ وذلك بهدف مساعدة الشركات والحكومات على الاستعداد جيدًا لتغير المناخ والتحديات التي تصاحبه.

تعمل الشركة في صناعات تشمل التأمين والطاقة والخدمات اللوجستية والرياضة، ويمكن أن يفيد تحليلها لظروف الكوارث وعوامل أخرى مثل جودة الهواء في اتخاذ القرارات المرتبطة بتأجيل أو تعليق الأحداث المهمة.

3- اكتشاف وقت وسرعة ذوبان الجبال الجليدية:

يمكن للذكاء الاصطناعي قياس التغيرات في الجبال الجليدية بسرعة أكبر بعشرة آلاف مرة مما يمكن للإنسان القيام به، وهذا بدوره يساعد العلماء في فهم كمية المياه الذائبة التي تطلقها الجبال الجليدية في المحيط وهي عملية تتسارع مع ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي بسبب تغير المناخ.

وفي تطور ثوري، كشف باحثون من جامعة ليدز في المملكة المتحدة عن برنامج ذكاء اصطناعي قادر على رسم خريطة دقيقة للجبال الجليدية في القارة القطبية الجنوبية باستخدام صور الأقمار الصناعية، وذلك في غضون 0.01 من الثانية فقط. وتمثل هذه الطريقة الجديدة تحولاً جذريًا عن الجهود اليدوية الشاقة والمستهلكة للوقت المطلوبة سابقًا لأداء هذه المهمة.

فبالنسبة للبشر، هذه المهمة شاقة وتستغرق وقتًا طويلًا كما يكون من الصعب تحديد الجبال الجليدية وسط بياض السحب والجليد البحري.

4- يساعد الذكاء الاصطناعي في تنظيف المحيطات:

في هولندا، تستخدم منظمة بيئية تسمى The Ocean Cleanup الذكاء الاصطناعي مع تقنيات أخرى للمساعدة في إزالة التلوث البلاستيكي من المحيط، إذ يسهم التلوث البلاستيكي في تغير المناخ من خلال تسببه بانبعاث غازات الاحتباس الحراري.

ويتمثل دور الذكاء الاصطناعي في هذا السياق في اكتشاف الأجسام الملوثة للمساعدة في إنشاء خرائط مفصلة للنفايات المحيطية في المواقع النائية، بعد ذلك يصبح بالإمكان جمع نفايات المحيط وإزالتها، وتعد هذه الطريقة أكثر كفاءة من طرق التنظيف التقليدية باستخدام سفن الصيد والطائرات.

5- إعادة تشجير التلال في البرازيل باستخدام الطائرات المسيّرة:

وفقًا لتقرير من وكالة رويترز، تُستخدم في البرازيل حواسيب مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع طائرات مسيرة لإعادة تشجير التلال المحيطة بمدينة ريو دي جانيرو الساحلية، إذ تحدد هذه الحواسيب الأهداف وعدد البذور التي يجب إسقاطها، ويمكن لطائرة مسيرة واحدة نشر 180 بذرة في الدقيقة، وهو أسرع 100 مرة من استخدام الأيدي البشرية لإعادة التشجير.

6- يساعد الذكاء الاصطناعي في رسم خرائط إزالة الغابات:

يستخدم الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية لرسم خرائط تظهر تأثير إزالة الغابات في أزمة المناخ، ومن الشركات التي تستخدم هذه التقنيات شركة Space Intelligence في إدنبرة، وقد رسمت خرائط لأكثر من مليون هكتار من الأراضي باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، وتقيس بعد ذلك معدلات إزالة الغابات وكمية الكربون المخزنة في الغابة لتحديد مدى تأثيرها في المناخ.

7- مساعدة المجتمعات التي تواجه مخاطر تغير المناخ في أفريقيا:

في أفريقيا، وتحديدًا في بوروندي وتشاد والسودان، يُستخدم الذكاء الاصطناعي في مشروع للأمم المتحدة لمساعدة المجتمعات المعرضة لتغير المناخ.

إذ يستخدم مشروع IKI الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنبؤ بحال الطقس؛ وذلك لتمكين المجتمعات والسلطات من التخطيط بنحو أفضل لكيفية التكيف مع تغير المناخ والحد من تأثيره.

8- المساعدة في الحد من انبعاثات الكربون:

يُستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات المتخصصة في صناعة المعادن والتعدين والنفط والغاز في إزالة الكربون من عملياتها، إذ تولد القطاعات الصناعية قرابة 30% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

وقد طورت شركة Eugenie.ai في الولايات المتحدة منصة لتتبع الانبعاثات تجمع بيانات من صور الأقمار الصناعية ومن الآلات، ثم يحلل الذكاء الاصطناعي هذه البيانات لمساعدة الشركات في الحد من الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 20% و 30%.